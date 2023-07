Jungle Rider Park, tutti i parchi avventura del lago di Como

Adatti a tutti, i Jungle Raider Park sono gli originali parchi avventura e divertimenti costruiti sugli alberi. Percorsi di abilità sospesi per aria, che si sviluppano tra tronchi, passerelle di legno, ponti nepalesi e liane che collegano un albero all’altro. È un modo nuovo di trascorrere una giornata all’aria aperta, abbinando divertimento e esercizio fisico alla natura e all’esperienza di stare in un bosco, in tutta sicurezza grazie alla costante presenza dei nostri istruttori. Tutto nel pieno rispetto della natura, il parco avventura è green e eco-sostenibile: l’ambiente è la nostra casa, lo proteggiamo e invitiamo i nostri ospiti a fare altrettanto. Vediamo quali sono aperti sul Lario e dintorni.

Il parco di Albavilla

Immerso in una foresta di maestosi abeti americani, il parco di Albavilla è costituito da nove percorsi con un livello d’impegno differente, tutti entusiasmanti e coinvolgenti. Itinerari inediti composti da carrucole, reti, ponti tibetani, oltre a passaggi completamente nuovi: scale a chiocciola, altalene e tubi di rete, ponti a sacco verticale, assi meccaniche, tronchi volanti e l’adrenalinico salto di tarzan. Sfide inaspettate e sorprendenti, che non si trovano in nessun altro parco! Oltre 90 passaggi in totale, con piattaforme che raggiungono i 25 metri di altezza, per regalarvi un’esperienza totalizzante e profonda. Grazie ai diversi livelli di difficoltà e impegno richiesto, tutti possono trovare il percorso adatto, perchè al Jungle Raider Park l’unica regola è divertirsi! Sono anche disponibili quattro percorsi adatti a bambini, di cui due accessibili a partire da 3 anni. I genitori possono seguire da terra i figli lungo il percorso. Gli adulti accompagnatori ed i fratellini che non usano i percorsi non pagano l’ingresso.

Dove: il Jungle Raider Park di Albavilla (CO) si trova in località Alpe del Vicerè, in Via Partigiana.

Il parco di Civenna

Nella suggestiva cornice del noto “Ramo del Lago di Como”, si estende il Jungle Raider Park, situato nei presi delle splendide sorgenti del Lambro. Il parco si trova a soli 15 chilometri dalla famosa Bellagio. Divertimento, avventura, coraggio e tante emozioni. Jungle Raider Park regala momenti unici ed indimenticabili, grazie a percorsi strutturati su liane, corde e passaggi sospesi in aria, oltre a tragitti costruiti sugli alberi e disposti in fantastici boschi di conifere, totalmente immersi nella natura e affrontabili in piena sicurezza. Mille risate, zero rischi: grazie alla presenza costante degli istruttori ed alle migliori attrezzature l’unico vostro pensiero sarà divertirvi! Il parco di Civenna è realizzato in modo da non danneggiare gli alberi e la natura circostante, rispettare il verde ed agire in modo ecosostenibile è un nostro grande impegno. Coraggio, audacia e forza. Queste le caratteristiche necessarie per affrontare il parco avventura di Civenna.

Dove: il Jungle Raider Park di Civenna (CO) si trova in Via Piano Rancio, nei pressi di Bellagio.

Il parco di Margno

A Margno, nell’ultimo paradiso come viene nominato in tutta la Valsassina il Pian delle Betulle, è situato uno dei due parchi avventura Jungle Raider. Una località tranquilla e senza rumori, un luogo incontaminato, ricco di boschi, dove riscoprire il benessere e la natura.

I percorsi del parco sono totalmente immersi nella natura, strutturati in sentieri sospesi in aria, tra tronchi, passerelle di legno, ponti nepalesi e liane, che collegano gli alberi tra loro. Massimo divertimento, zero rischi: grazie alla presenza costante degli istruttori e alle migliori attrezzature l’unico vostro pensiero sarà divertirvi.

Dove: il Jungle Raider Park di Margno (LC) si trova in località Pian Delle Betulle, in provincia di Lecco.

Il parco JRP Xreme

Temerarietà, passione, sfida. Queste le caratteristiche necessarie per vivere le emozioni dei percorsi del parco. E voi, cosa state aspettando? Sei pronto a mettere alla prova il tuo coraggio? Sfida i tuoi amici, superate i vostri limiti e scoprite il piacere dell’adrenalina che scorre nelle vene. Niente scuse, questo è il momento di lanciarti letteralmente. Potrete cimentarvi tra carrucole, teleferiche e salti dalle altezze incredibili e sempre più appassionanti: il percorso Xtreme è composto da 7 attrazioni mozzafiato da affrontare senza paura. Non serve essere un atleta, gli ostacoli sono alla portata di tutti: basta aver voglia di rompere gli schemi e mettersi alla prova divertendosi. Ultime novità: una carrucola ancora più lunga e veloce ed un salto nel vuoto che vi lascerà senza fiato.

Altre informazioni