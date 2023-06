Lo spettacolo dei canyon e delle cascate: tutti gli orridi del lago di Como

C'è tutto un lago da scoprire oltre le sue rotte più abituali. Cascate, canyon, orridi. In questo articolo abbiamo raccolto i luoghi più interessanti da visitare in questa stagione estiva accompagnata dalle abbondanti piogge di queste settimane che fanno ancora più ricchi tutti i corsi d'acqua del Lario. E allora ecco tutti quelli da non perdere sul lago di Como e dintorni.

1 . Le cascate di Domaso

Tra i luoghi imperdibili che ci sono a Domaso, le pozze d’acqua color smeraldo e le cascate che vi si gettano roboanti meritano assolutamente una visita. Per raggiungere questo luogo unico, basta seguire il corso del Torrente Livio che parte proprio dal paese e andare verso monte. Lungo il torrente si incontrano diverse cascate artificiali, ai piedi delle quali si sono formate pozze d’acqua fresca, alcune molto profonde, color smeraldo. Tutto ciò grazie ai sassi chiari sul fondo del greto.Continua

2 . Orrido della Val Sanagra

Appena sopra Menaggio, si trova il Parco della Val Sanagra. Un vasto territorio ricco di flora, fauna e antichi insediamenti rurali all’interno del quale sono tracciati numerosi percorsi. Il Parco è definito “una perla di natura tra Lario e Ceresio” e si colloca in una splendida vallata che si incunea nel cuore delle Prealpi Lepontine. La valle ha un considerevole sviluppo: percorre un dislivello di 1900 m e un percorso di 15 Km. L’aspetto rilevante del Parco della Val Sanagra è l’ambiente ancora selvaggio fatto di boschi, praterie e alpeggi; degna di nota la pregevole abetaia di Abies alba che riveste il bacino imbrifero del torrente. Continua

3 . Orrido di Nesso

Con le abbondanti piogge di questi giorni, l'Orrido di Nesso diventa un luogo davvero spettacolare. Seppure rimanga sempre una delle mete più visitate e fotografate da chi percorre la sponda orientale del Lario, quella che da Como corre fino a Bellagio, solo quando è in piena offre scorci davvero incredibili. trasformandosi in una imponente cascata che attraversa una gola rocciosa naturale scavata dalle acque del Pian del Tivano. Un ripido torrente in cui confluiscono le acque del Touf e del Nosè, che poi prosegue anche sotto quelle del lago. Visibile dal piazzale di Nesso - lungo la provinciale SP583 nella direzione che conduce fino alla perla di Bellagio - o meglio dall'antico ponte della Civera sul lago di Como. Continua

4 . Orrido di Caino

Siamo ad Erba, in provincia di Como, esattamente presso la Valle Bova, che prende il nome dal torrente che la attraversa. Dichiarata riserva naturale da qualche anno, la Valle Bova è un mix di pareti rocciose, canyon, grotte, e boschi. Giunti al termine della valle si trova l'Orrido di Caino, una gola il cui nome deriva dal fatto che - alcuni secoli fa - vi si nascondevano briganti e criminali. Se visitata in primavera o in estate, la passeggiata che porta all'Orrido di Caino è un'ottima soluzione per passare una giornata al fresco. Seppur adatto a tutta la famiglia, il sentiero è sassoso e pendente, ed è quindi consigliato ai bambini abituati a camminare. Continua.

5 . Orrido di Bellano

L'Orrido di Bellano è una profonda gola naturale che si è formata circa 15 milioni di anni fa dall’erosione del torrente Pioverna e del Ghiacciaio dell’Adda. La roccia è stata nei secoli levigata e modellata e si sono creati anfratti e cavità naturali. Oggi, grazie alle passerelle, è possibile immergersi in questa atmosfera magica cullata dal suono, a volte impetuoso delle acque.Un canyon insolito tra le rocce che, con delle passerelle ancorate, ci porta attraverso la gola scavata dal torrente fino alla cascata che poi finisce nel Lario. Continua.

6 . Cascata di Pizzallo

Percorrendo la statale 340 Regina del Lago di Como è impossibile non notare all’altezza di Moltrasio una cascata che fa bella mostra di sé a sinistra della strada, proprio nei pressi di un viadotto. Si tratta della Cascata del Pizzallo. Per poterla ammirare più da vicino bisogna lasciare l’auto nei pressi di piazza San Martino, dove si trova la chiesa principale del paese. La portata del salto d’acqua varia da stagione a stagione, e può risultare molto esile nei periodi di scarse precipitazioni. Ma in ogni caso lo spettacolo dell’acqua che si fa strada attraverso la roccia è sempre un belvedere, così come la vista alle nostre spalle verso il borgo e il lago. Continua