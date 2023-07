Che tempo farà nell'ultimo weekend di luglio

L'anticiclone sub tropicale, responsabile della forte ondata di caldo, si attenuerà da metà settimana per il passaggio di una rapida perturbazione che porterà qualche nota instabile anche su parte del Sud. Ma la notizia di rilievo sarà il calo delle temperature con il caldo che rientrerà tutto sommato anche nei canoni tipici del periodo.

Il weekend ci aspetta nel complesso stabile e soleggiato su gran parte delle nostre regioni con qualche breve acquazzone che potrà verificarsi su Alpi e prealpi centro orientali in locale sconfinamento anche alle alte pianure.Le temperature seppur in aumento oscilleranno tra 28 e 33°C, con punte superiori al Sud ma senza però raggiungere i picchi eccezionali di questi ultimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per il fine settimana a Como secondo gli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 28 luglio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge

Sabato 29 luglio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata

Domenica 30 luglio

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni