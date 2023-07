Lario segreto: la Valle dei Mulini e il Parco del Telo

Un luogo incantato e forse poco conosciuto. Un salto nel tempo alla riscoperta della storia di un territorio che viveva di prodotti della terra faticosamente lavorata con pochi strumenti agricoli e un’arte molitoria preziosa che ha lasciato tracce negli opifici a forza idraulica che si ripropongono alle generazioni d’oggi. L’ottimo tratto del Telo che sfocia in Argegno, sito in posizione centrale e di facile accesso, per centinaia di anni è stato utilizzato per azionare diversi opifici, tanto che l’area da Dizzasco a Cerano Intelvi è conosciuta come la Valle dei Mulini. Vi si trovano i resti di quattro Mulini, due magli è un incannatoio (dove si preparavano le spolette da mettere nei telai per la tessitura della seta) perché anche come risorsa vi era la bachicoltura. Purtroppo di alcuni opifici ora ci sono solo tracce, altri sono stati trasformati in abitazioni o sistemati ad altro uso. Questo patrimonio culturale è ancora oggi presente nel territorio.

Il torrente Telo

Nasce poco sotto la Cima Orimento (Centro Valle Intelvi), e scorre nella Val d'Intelvi, raccogliendo, nel suo corso, le acque del torrente della Val Lura presso Montronio, della valle di Erboggia e della conca di Schignano. Bagna i comuni di Centro Valle Intelvi, Cerano d'Intelvi, Schignano, Dizzasco ed Argegno, dove sfocia nel lago di Como dopo aver attraversato il centro del paese, creando una conoide alluvionale. Il torrente, pur essendo perenne, ha scarsa portata che può tuttavia crescere repentinamente in caso di forti precipitazioni. Come il 5 settembre 1998, quando ruppe gli argini ad Argegno e la furia delle acque trascinò due bus e due automobili nel lago. Curiosamente viene comunemente chiamato con lo stesso nome un altro torrente che nasce vicino a Scaria (comune dell'Alta Valle Intelvi), per poi dirigersi verso il lago di Lugano dove sfocia ad Osteno (comune di Claino con Osteno), prendendo per questo il nome di Telo di Osteno.