Inizia l'estate dei festival, tutti gli appuntamenti da non perdere

Adieci anni di distanza dalla prima volta nel 2013, è ancora l’Arena del Teatro Sociale di Como il luogo scelto dal Festival Como Città della Musica, sempre diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como, in collaborazione con la Società dei Palchettisti e con il sostegno del Comune di Como, con l’idea condivisa che la cultura abbia un ruolo fondamentale per lo sviluppo della città, sia nei confronti dei cittadini che dei turisti. Il titolo di questa sedicesima edizione, anticipazione del tema della prossima Stagione Notte 2023-24, è legato alle stelle e agli astri e, come da tradizione, è tratto dall’opera partecipativa di AsLiCo che inaugurerà il Festival: Su noi gli astri brilleranno è infatti una citazione dal duetto tra Aida e Radamès. Continua

Dal 30 giugno al 2 luglio l’area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba ospiterà “Lago di Comics”. Un festival di tre giorni che unirà l’universo Comics & Cosplay, musica e mondo della birra. Un nuovo format sviluppato da MyNina e Paneliquido, con la collaborazione di Villa Erba e il Comune di Cernobbio, che animerà la meravigliosa cornice dell’ex Galoppatoio di Villa Erba, una vera terrazza verde affacciata sul lago, con stand tematizzati e svariate attività, come panel con streamer, cosplayer e doppiatori e contest cosplay con sfilate e parate a tema che intratterranno il pubblico durante l’intera giornata fino ai concerti live della sera.. Continua

3 . Como Lake Cocktail Week

Como Lake Cocktail Week, un evento di lusso dedicato all'alta mixology. Dal 28 giugno al 4 luglio un'intera settimana dedicata al bere, meno ma meglio e responsabilmente, valorizzando ingredienti di qualità e raccontando i segreti di barman e chef nelle più belle location del Lago di Como.

L'obiettivo di questa quarta edizione è quello di crescere in un elegante e accogliente percorso multisensoriale per un pubblico di esperti internazionali e di alto livello. I barman che partecipano alla Como Lake Cocktail Week dovranno creare un nuovo cocktail d'autore ispirato al tema "A Ticket To...". che potrà essere servito solo a partire dal 28 giugno. Il cocktail può essere abbinato a un piatto, un finger food, una tartina dolce o salata creata dallo chef. Continua

4 . Nel segreto dei Palchi

Il Teatro Sociale di Como continua la stagione ospitando una mostra fotografica. Tutti i weekend dal 17 giugno al 23 luglio, grazie alla collaborazione con la Società dei Palchettisti, i palchi del Teatro Sociale, luoghi non comuni, si apriranno per accogliere le fotografie di Lorenza Ceruti, fotografie di luoghi comuni di Como. LuoghiCOmuni: luoghi comuni intesi come luoghi di tutti, vissuti quotidianamente, ai quali magari non si fa neanche più caso per la troppa abitudine di viverli, di percorrerli e di guardarli senza vederli. Sono luoghi che Lorenza Ceruti conosce molto bene, nei minimi particolari, che frequenta e che ha frequentato fin dalla sua infanzia, e che non si stanca comunque mai di guardare attraverso l’obbiettivo. Luoghi noti e architetture studiate e viste infinite volte, ma che ogni volta - dice - è come se fosse la prima. Continua