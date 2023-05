Rock In Mountain alla Baita Bondella

Una delle mete preferite dai comaschi in tutte le stagioni. Ma è d'estate, quando si cerca un riparo dall'afa della città, che Brunate e i suoi rifugi diventano un riparo irresistibile. Dall'inizio del secolo scorso, la baita Bondella offre ristoro ai numerosi amanti delle nostre montagne e della tradizionale passeggiata delle colme. La Baita Bondella, che si raggiunge a piedi partendo da Brunate o da San Maurizio, dispone di 4 camere per un totale di 12 posti letto e due mini appartamenti con cucinino. Pernottare alla Baita Bondella significa risvegliarsi nella natura, respirare l'aria fresca del mattino a 1100 metri d'altitudine e magari partire per escursioni nei dintorni, dove non è difficile incontrare e fotografare la fauna locale. Alla Baita Bondella è possibile sia pranzare sia cenare, previa prenotazione.

Ma quella in arrivo sarà anche un'estate all'insegna della musica alla Baita Bondella che propone, da sabato 10 giugno sino sabato 22 luglio, 7 concerti all'ora dell'aperitivo.