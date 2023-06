Lago di Comics, il debutto all'ex Galoppatoio di Villa Erba slitta all'1 luglio

A causa del maltempo è rinviata l’apertura di Lago di Comics prevista inizialmente per venerdì 30 giugno. Restano confermate le giornate di sabato 1 luglio e domenica 2 luglio.

Nel weekend l’area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba ospiterà questo nuovo format sviluppato da MyNina in partnership con Villa Erba, con La Città di Cernobbio e con Teatro Sociale di Como e in co-produzione con Paneliquido, un festival di tre giorni che unisce l’universo Comics & Cosplay, performance musicali e il mondo della birra con tantissime proposte di birre artigianali. Con il supporto di Cosplay Italia e NerDreams, oltre agli incontri con gli artisti ospiti e ai loro interventi, saranno allestiti stand tematizzati e organizzate svariate attività, come panel con streamer, cosplayer e doppiatori e contest cosplay con sfilate e parate a tema, per intrattenere il pubblico durante l’intero pomeriggio fino ai concerti live della sera.

BIGLIETTI E RIMBORSI

I biglietti acquistati per la giornata di venerdì 30.06 rimangono validi per una delle due giornate successive.

In caso di impossibilità di ri-utilizzo sarà possibile richiedere il rimborso tramite TicketOne a partire da lunedì 03.07.

Gli abbonamenti di tre giorni rimangono validi per le giornate di sabato 01.07 e domenica 02.07; sarà possibile ritirare in biglietteria un gettone del valore di 15€ spendibile al bar a titolo di rimborso.

In alternativa si potrà richiedere il rimborso completo dell’abbonamento tramite ticketone a partire da lunedì 03.07 e acquistare i biglietti singoli per le giornate di sabato 01.07 e domenica 02.07.

Biglietti in vendita su TicketOne e sito del Teatro Sociale di Como

IL PROGRAMMA COMPLETO SARÀ AGGIORNATO NELLE PROSSIME ORE SUL SITO

https://www.lagodicomics.it





SABATO 1 LUGLIO



DAVIDE VAN DE SFROOS & ALE E FRANZ terranno un talk a 3 in cui il cantautore, in veste inedita, parlerà della sua passione per il mondo dei fumetti e dell’animazione e della scrittura dei suoi brani che hanno come protagonisti dei Super Eroi, mentre i due comici racconteranno della loro esperienza come doppiatori di Alex e Marty nel film d’animazione “Madagascar”.

FRANCESCO PANNOFINO, celebre attore, doppiatore e direttore del doppiaggio, intervistato da Simone Savogin, terrà un talk sul doppiaggio e sulla sua imponente carriera. Seguirà un’intervista con le due presentatrici LaVaLend e Arianna Craviotto e un momento in cui Pannofino leggerà una scena doppiata da lui.

PIETRO UBALDI, voce di Capitan Barbossa, Patrick stella in Spongebob, Doraemon, Uan, Tazmania, Meow, Scooby-doo, farà un talk sul doppiaggio dei cartoni animati più iconici di cui è doppiatore, sulla sua carriera, e terrà una prova di doppiaggio live con coinvolgimento del pubblico.

GIANPIERO KESTEN, uno dei podcaster più in voga negli ultimi anni e ideatore del podcast “Cose Molto Umane” (per il quale ha ricevuto il premio “Italian Podcast Awards” come Podcast dell'anno, Migliore creatività originale e miglior podcast indie), conduttore della trasmissione “PopCast: Kestorie”, insegnante e scrittore, per questa occasione, terrà un intervento sui suoi progetti.

PUPETTI TUTTI MATTI, un progetto ideato da Lorenzo Badioli, autore, illustratore, animatore, che, con i suoi video ironici popolati da pupazzetti dai colori accesi e voci simpatiche e dallo humor a tratti irriverente, ha conquistato in poco tempo un enorme pubblico su Instagram e su TikTok.

DAVIDE PASSONI, poeta, illustratore, musicista e animatore sociale esperto in musicoterapia, presenterà insieme a IVANO CATTANEO “Poesia Potente e Chitarra Tonante”, uno spettacolo di Poesia e Musica ad alto contenuto di Fulminato di Mercurio, che suona come un concerto, parla come un reading e agisce come il globo terrestre. In costante rivoluzione.

ABBADREAM, uno show tra i più acclamati in Europa, un grande spettacolo con canzoni eseguite interamente dal vivo, costumi, luci, video e coreografie rigorosamente in stile Abba che ricreano le indimenticabili atmosfere degli anni ‘70. Un’occasione per riascoltare gli intramontabili successi della band svedese e qualche nuova proposta estratta dall’album uscito nel 2021.

MIKE COLUCCI, ideatore, insieme a Antonio Nati, del progetto Arcade Story, terrà dei panel sul mondo dei videogiochi Arcade, coinvolgendo alcuni ospiti.

Meet & Greet con TRITY

TRITY, artigiana e cosplayer con esperienza decennale (ha lavorato con noti brand di comic, gaming, intrattenimento e giochi da tavolo come Riot Games, J-pop, Nacon, Hoyoverse, Magic e Warner Bros)

Workshop SCUOLA DEL FUMETTO di Milano – “Il character tra fumetto e Boardgame" con i docenti Alessandro Costa e Yuri Cagnardi

SHOW DELLE PRINCIPESSE DISNEY, spettacolo di intrattenimento per i più piccoli che potranno vivere una piccola favola Disney con le loro beniamine.





DOMENICA 2 LUGLIO



MAURIZIO MERLUZZO, doppiatore, attore, influencer – con la serie Youtube “Cotto & Frullato” – e presentatore, e AMBRA PAZZANI, international cosplayer tra le più famose in Italia e influencer, intervistati da SIMONE SAVOGIN (direttore del doppiaggio, adattatore di videogames e poeta, tre volte campione italiano di Poetry Slam) terranno un talk a 3 che unisce il mondo del doppiaggio a quello Cosplay, attingendo dalle esperienze della carriera di Merluzzo, che ha dato la voce ai protagonisti di famosi film e serie TV ("Shazam!", "Vikings", "La Fantastica Signora Maisel", "Catfish", "Fratelli in Affari"), cartoni animati ("Dragon Ball Super", "Naruto", "One Punch Man") e videogames ("Overwatch", "League of Legends", "Assassin’s Creed", "Call of Duty") e a quelle della Pazzani, la cui fama, talento e i suoi costumi, realizzati da lei stessa, l’hanno portata a essere selezionata da molteplici aziende per rappresentare i loro marchi e i personaggi di punta delle loro produzioni, anche in qualità di cosplayer ufficiale; tra questi Warner Bros., Nintendo, Ubisoft e Paramount, nonché Diastation. Ambra è anche la fondatrice della realtà CosPro, nata con l'obiettivo di professionalizzare definitivamente il Cosplay in Italia per tutta la community.



MASSIMO TRIGGIANI, doppiatore esperto, attore e nerd (recita nell’Ispettore Coliandro e Don Matteo, presta la voce a personaggi come Verme Grigio del Trono di Spade, Reggie di Riverdale e Alexios di Assassin’s Creed Odyssey, farà un intervento sul doppiaggio.

ALESSIO PUCCIO, voce italiana di Harry Potter, Peeta in Hunger Games, Ranuncolo in The Witcher e molti altri, farà un talk sul doppiaggio della saga di Harry Potter, sulla sua carriera e terrà una prova doppiaggio live con coinvolgimento del pubblico e cosplayer.

Meet & Greet con ATENA COSPLAY

DAVIDE TOFFOLO, uno dei più importanti fumettisti italiani e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, presenterà il suo libro “Bestiario”, una galleria di disegni accompagnata da testi autografi, che hanno come protagonisti animali da cortile ed esotici dalle abitudini a volte molto umane, come in una moderna favola.

PARATA COSPLAY – “Show us your Cosplay!”

Panel by MIKE ARCADE - “Il salotto di Arcadestrory Live” + “Per un pugno di monetine! (quando per videogiocare bastavano 200 Lire)”

GARA COSPLAY presentata da TRITY

Principesse REMIXED – Show

THE SPLEEN ORCHESTRA, band di otto elementi, un progetto che omaggia il mondo musicale e poetico di Tim Burton e Danny Elfman.

Il Festival si svilupperà attraverso varie attività nel parco, suddiviso per aree: Area Game curata da Arcade Story, che vanterà titoli iconici degli anni 80/90 che hanno fatto la storia dei videogames e verrà allestita con cabinati originali a gettone Arcade, in cui il pubblico potrà giocare ai videogiochi rivivendo le emozioni delle sale giochi del passato e immergendosi nell’immaginario Pop degli Anni 80.

Ci saranno poi aree tematiche con cosplay, diversi stand di fumetterie, librerie, action figure, gadget e tanto altro. Sarà, inoltre, allestita un’area meet&greet dove gli ospiti delle varie giornate incontreranno il pubblico dopo i loro interventi per autografi, firmacopie e foto.

Durante LAGO DI COMICS sarà attiva anche un’Area Food & Beverage con un'infinità di proposte per tutti i gusti.

La selezione food truck a cura di Paneliquido sarà capitanata da MEATCREW, il food truck “DEVASTANTE” di Mocho, king del junk food e di tutto quello che è cibo made in USA!

Inoltre il pubblico potrà trovare cucina tipica messicana, gyoza, specialità romanesche, emiliane e molto altro!

La selezione beverage vedrà al suo centro un'incredibile proposta di birre artigianali di altissima qualità, marchio di fabbrica delle aree Food & Beverage seguite da Paneliquido.

L’evento avrà due presentatrici, LaVaLend, performer e creator e Arianna Craviotto, doppiatrice e speaker, entrambe Disneyane per scelta, che medieranno alcuni interventi e presenteranno spettacoli, talk e la gara cosplay.

LAGO DI COMICS è il nuovo ed inedito appuntamento dell’estate cernobbiese di MyNina, in partnership con Villa Erba, con la Città di Cernobbio e con Teatro Sociale Como e in co-produzione con Paneliquido, all’interno del grande progetto partecipativo “CernobbioeVillaErba2023: un anno di arte, musica e spettacolo”. Radio Number One e Il Giorno sono media partner del festival.