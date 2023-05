Lago di Comics, annunciati i primi ospiti del Festival all'ex Galoppatoio di Villa Erba

Dal 30 giugno al 2 luglio l’area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba ospiterà Lago di Comics, un nuovo format sviluppato da MyNina in partnership con Villa Erba, con La Città di Cernobbio e con Teatro Sociale di Como e in co-produzione con Paneliquido, un festival di tre giorni che unisce l’universo Comics & Cosplay, performance musicali e il mondo della birra con tantissime proposte di birre artigianali. Con il supporto di Cosplay Italia e NerDreams, saranno allestiti stand tematizzati e organizzate svariate attività, come panel con streamer, cosplayer e doppiatori e contest cosplay con sfilate e parate a tema, per intrattenere il pubblico durante l’intero pomeriggio fino ai concerti live della sera.

Ale e Franz, Davide Van De Sfroos, Davide Toffolo e Maurizio Merluzzo sono i primi Special Guests annunciati del Festival che terranno dei talk tematici e dialogheranno con il mondo Comics, raccontando le loro esperienze nel campo.

Ale e Franz intratterranno il pubblico con il racconto dell’esperienza come doppiatori di Madagascar, Davide Van De Sfroos, in veste inedita, parlerà della sua passione per il mondo dei fumetti e dell’animazione e della scrittura dei suoi brani che hanno come protagonisti dei Super Eroi, Davide Toffolo (uno dei più importanti fumettisti italiani e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti) presenterà il suo libro “Bestiario”, una galleria di disegni accompagnata da testi autografi, che hanno come protagonisti animali da cortile ed esotici dalle abitudini a volte molto umane, come in una moderna favola e Maurizio Merluzzo (Doppiatore, attore, influencer – con la serie Youtube “Cotto & Frullato” – e presentatore), insieme ad Ambra Pazzani (famosa cosplayer) farà un intervento sul mondo del doppiaggio, attingendo dalle esperienze della sua carriera in cui ha dato la voce ai protagonisti di famosi film e serie TV ("Shazam!", "Vikings", "La Fantastica Signora Maisel", "Catfish", "Fratelli in Affari"), cartoni animati ("Dragon Ball Super", "Naruto", "One Punch Man") e videogames ("Overwatch", "League of Legends", "Assassin’s Creed", "Call of Duty").

Non mancherà la musica ad accendere l’evento, e i primi nomi annunciati sono The Spleen Orchestra, band di otto elementi, un progetto che omaggia il mondo musicale e poetico di Tim Burton e Danny Elfman, e i Punkreas, storico gruppo punk-rock con all’attivo, nella loro trentennale carriera, 14 album in studio.

Il Festival si svilupperà attraverso varie attività nel parco, suddiviso per aree: Area Game curata da Arcade Story, che vanterà titoli iconici degli anni 80/90 che hanno fatto la storia dei videogames e verrà allestita con cabinati originali a gettone Arcade, in cui il pubblico potrà giocare ai videogiochi rivivendo le emozioni delle sale giochi del passato e immergendosi nell’immaginario Pop degli Anni 80.

Ci saranno poi aree tematiche con cosplay, uno stand della Scuola del Fumetto di Milano, diversi stand di fumetterie, librerie, action figure, gadget e tanto altro.

Durante Lago di Comics sarà attiva anche un’Area Food & Beverage con un'infinità di proposte per tutti i gusti. La selezione food truck a cura di Paneliquido sarà capitanata da MEATCREW, il food truck “Devastante” di Mocho, king del junk food e di tutto quello che è cibo made in USA. Inoltre il pubblico potrà trovare cucina tipica messicana, gyoza, specialità romanesche, emiliane e molto altro! La selezione beverage vedrà al suo centro un'incredibile proposta di birre artigianali di altissima qualità, marchio di fabbrica delle aree Food & Beverage seguite da Paneliquido.

L’evento avrà due presentatrici, LaVaLend, performer e creator e Arianna Craviotto, doppiatrice e speaker, entrambe Disneyane per scelta. Lago di Comics è il nuovo ed inedito appuntamento dell’estate cernobbiese di MyNina, in partnership con Villa Erba, con la Città di Cernobbio e con Teatro Sociale di Como e in co-produzione con Paneliquido, all’interno del grande progetto partecipativo “CernobbioeVillaErba2023: un anno di arte, musica e spettacolo”.

Il calendario del Festival, con altri ospiti e attività, è in aggiornamento

Biglietti in vendita da giovedì 25 maggio alle ore 14.00 su TicketOne e sito del Teatro Sociale di Como

13,50€ + prevendita. I bambini da 0 a 8 anni non compiuti entrano gratis

Apertura porte ore 16.00