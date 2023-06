Como Lake Cocktail Week, i segreti di barman e chef nelle più belle location del Lago di Como

Como Lake Cocktail Week, un evento di lusso dedicato all'alta mixology. Dal 28 giugno al 4 luglio un'intera settimana dedicata al bere, meno ma meglio e responsabilmente, valorizzando ingredienti di qualità e raccontando i segreti di barman e chef nelle più belle location del Lago di Como.

L'obiettivo di questa quarta edizione è quello di crescere in un elegante e accogliente percorso multisensoriale per un pubblico di esperti internazionali e di alto livello.

I barman che partecipano alla Como Lake Cocktail Week dovranno creare un nuovo cocktail d'autore ispirato al tema "A Ticket To...". che potrà essere servito solo a partire dal 28 giugno. Il cocktail può essere abbinato a un piatto, un finger food, una tartina dolce o salata creata dallo chef.

Tema della quarta edizione

Il tema conduttore della quarta edizione di Como Lake Cocktail Week è A Ticket to...", Dal lago di Como al mondo. O, perché no, viceversa!

È un invito per i barman a sentirsi ispirati dalle valigie che hanno portato a casa piene di ricordi da versare nello shaker e servire ai nostri ospiti! L'obiettivo del festival è quello di educare le persone a bere in modo responsabile e con qualità e rafforzare le sinergie sul territorio attraverso la creatività e la sperimentazione che prende vita dietro il bancone del bar.

Preparatevi ad assaggiare l'inaspettato!

28/06

Le Grand Opening in Villa d’Este.

La più grande serata di apertura che CLCW abbia mai visto! Un'esperienza esclusiva mixology pieds dans l'eau ospitata dalla meravigliosa Villa d'Este, uno degli scenari più romantici ed eleganti del mondo. Otto cocktail bar con più di 25 cocktail diversi delizieranno gli ospiti pronti a brindare insieme a noi per la nostra quarta edizione!

I cancelli si apriranno alle 20.00 per il più elegante incontro tra la bellezza della Villa, il finger food gourmet e la grande arte di mixology. Ma... è solo l'inizio!

Ingresso: Solo su invito

Indirizzo: Villa d'Este, Via Regina 40, Cernobbio

Quando: 28 giugno - dalle 20.00 alle 23.00

29/06

A ticket to...St. Moritz!

Dopo il successo della prima edizione della St. Moritz Cocktail Week dello scorso febbraio, eccoci a celebrare nuovamente la partnership dei due laghi nel dehors della nuova Piazzetta di Cernobbio!

Dalle 19.00 alle 22.00 l’eleganza di St. Moritz risplenderà nel nuovo ristorante e cocktail bar di Tessabit nato dalla collaborazione con il team del ristorante Krone St.Moritz. Per l’occasione, Mirko Giumelli, bar manager dell’Hotel Grace La Margna di St. Moritz, si prenderà cura della drink list della serata creata utilizzando il portfolio spirits di Moet Hennessy mentre la band The Uppertons farà ballare gli ospiti a ritmo di swing. Un brindisi alla summer season con i nostri amici d’Oltralpe.

Ingresso: Solo su invito.

Indirizzo: Piazzetta Lake Como, Piazza Bellinzaghi 4, Cernobbio

Quando: Giovedì 29 giugno. Dalle 19.00 alle 22.00.

Cordusio Tasting and Discovery

Celebrazione del buon bere all’italiana con il primo aperitivo al mondo a base di frutti di bosco, un distillato 100% naturale realizzato con botaniche italiane. Una drink list per gli amanti del buon bere nel nuovo dehors dello Spirit Cafè & Cocktail Room di Piazza Volta. Special guests: i bartender del Moebius Milano!

Ingresso: Ingresso libero - Prenotazione consigliata - 031 366 2802

Indirizzo: Spirit Cafè & Cocktail Room, Via Francesco Muralto 30, Como

Quando: 29 giugno - dalle 17.00 alle 20.00

Direct flight to Apulia

Altamura Distilleries, Limestone e Como Lake Cocktail Week per la prima volta insieme per in serata in puro stile Drink Kong, il cocktail bar romano inserito nella lista dei 50Best Bars del mondo. Preparate la valigia, si vola verso il Sud Italia terra natia della vodka Altamura insieme al team del Krudo e un po' di R&B live: special guest Davide Diaferia, con una drink list mozzafiato! Biglietti alla mano, il volo parte alle 19.00!

Ingresso: Ingresso libero. Cocktail a pagamento.

Indirizzo: Krudo, P.za Alessandro Volta 26, Como

Quando: Giovedì 29 giugno - dalle 19.00

30/06

Paloma Boat goes to Mandarin Oriental

Un cocktail bar tour super esclusivo sul Lago di Como per rivivere lo stile de La Dolce Vita! A bordo della Vaporina elettrica di Como Classic Boat gli ospiti si godranno il panorama mentre Gabriele Contatore, barmanager del CO.MO Bar & Bistrot del Mandarin Oriental, Lago di Como, creerà un twist speciale sul Paloma, il mitico drink messicano, preparato con Casamigos Tequila.

Ingresso: Solo su invito.

Indirizzo: Mandarin Oriental, Lago di Como, Via E. Caronti 69, Blevio

Quando: Venerdì 30 giugno. Dalle 17.00 alle 20.00.

The lemon garden Speakeasy.

Un viaggio onirico in un giardino di limoni segreto che si cela dietro la porta verde dello store Mitchumm. Bombay Sapphire Premier Cru e tutte le referenze delle toniche Limestone porteranno gli ospiti al tempo degli speakeasy dove il gin era all'ordine del giorno. Non resta che ordinare il gin tonic perfetto, ma prima serve scoprire la parola d'ordine per poter entrare....

Ingresso: Ingresso libero con password - Open Bar

Indirizzo: Mitchumm Industries, Via Francesco Muralto 20, Como

Quando: 30 giugno - dalle 18.00 alle 20.30

Daiquiri Dance Night.

La nostra signature night, per questa edizione, si sposta sulla riva di Cernobbio. Scarpe comode e daiquiri alla mano miscelati sapientemente dai bartender del nuovo Onda Cernobbio. Un viaggio a Oaxaca terra natia del rum Paranubes protagonista di una serata al ritmo della dj set di Red Era. Non ve ne pentirete...

Ingresso: Ingresso libero - Prenotazione consigliata - 031 612 6455

Indirizzo: Onda, Piazza Risorgimento 9, Cernobbio

Quando: 30 giugno - dalle 20.00

Paradiso Barcelona takes over Lake Como

Il miglior cocktail bar al mondo, il numero uno della The 50Best Bar list. A Como. Ci credete? È con grande onore che la Como Lake Cocktail Week ospita il Paradiso Barcelona per una notte senza eguali. Federico e Maurizio, punte di diamante della miscelazione del cocktail bar pluripremiato si posizioneranno dietro il bancone del dehors dell'Hemingway Cocktail Bar nel cuore della movida della città per sorprendere i vostri sensi con una drink list con gli spirits Diageo. Una notte indimenticabile, un viaggio in Paradiso....

Ingresso: Ingresso libero - Prenotazione consigliata - 391 179 2292

Indirizzo: Hemingway Cocktail Bar, Via Filippo Juvara 16, Como

Quando: 30 giugno - dalle 19.00

Una Noche Cubana

01/07

Cuba chiama e noi rispondiamo! Il Brothers Cafè ospita Eminente Rum dalle ore 20.00 per questo incredibile viaggio nel centro America. L'occasione ideale per sperimentare la vita cubana sorseggiando cocktail mojito e muovendosi sulle note della musica tradizionale.

Ingresso: Ingresso libero

Indirizzo: The Brothers Cafè, Via Paolo Carcano 2, Como

Quando: 1 luglio - dalle 19.00

02/07

Sunday Sunset at WakeBoard

Tavola da surf sotto il braccio, il sole che splende nel cielo e vi sentirete un po' Beach Boys... Domenica vi portiamo al Wakeboard lake Como per un pomeriggio di tuffi, cocktail e ritmi lenti. Special guest dell Sunday Sunset, Andrea Attanasio e il suo team del Fresco Cocktail Shop. Birra ghiacciata, rigorosamente Aquadulza, cocktail d'autore, hamburgers e dj set per il miglior chill out della settimana.

Ingresso: 3 drink + street food 40€

Indirizzo: Wakeboard Lake Como, Frazione Girola, Blevio

Quando: 2 luglio - dalle 17.00

Crudité, jazz e Calafuria

Quando il cielo, alla fine della giornata, si tinge di quella tonalità rosata che riflette una magica tavolozza di colori sull'architettura della città storica... Beh, accomodatevi! È il momento giusto per stappare una magnum di Calafuria nel nuovo dehors del Sorso e lasciarsi trasportare nel Salento alla scoperta del più elegante dei suoi vini rosati con un po' di musica jazz dal vivo e una cucina sorprendente.

Ingresso: Prenotazione consigliata - 320 7710440

Indirizzo: Il Sorso, P.za Alessandro Volta 8, Como

Quando: 2 luglio - dalle 19.00 alle 23.00

03/07

Como Lake Cocktail Competition

Nel dehors del ristorante Kitchen, al cospetto di super selezionati giudici, i bartender della Como Lake Cocktail Week 2023 daranno prova delle proprie abilità nell’arte della miscelazione e dello storytelling presentando il proprio Signature Cocktail dedicato al tema "A ticket to...". A tenere il tempo, gli orologi del nostro Official Timekeeper Seiko che in occasione del Closing Party del 4 luglio premierà il vincitore con un modello della collezione Seiko Presage Cocktail Time. Venite a tifare il vostro cocktail preferito!

Ingresso: Ingresso libero

Luogo: Sheraton Lake Como, Via Per Cernobbio 41A, Como

Quando: 3 luglio - dalle 10.00

Masterclass Cordusio

Nel giorno della Cocktail Competition, Cordusio il primo aperitivo al mondo a base di frutti rossi, accoglierà bartender e cocktail lovers dall'altra parte del giardino dello Sheraton Lake Como per svelare storie e i segreti che si nascondono dietro l'aperitivo ispirato a Milano! Tasting e cocktails! Vi aspettiamo!

Ingresso: Ingresso libero

Luogo: Sheraton Lake Como, Via Per Cernobbio 41A, Como

Quando: 3 luglio - ore 15.00

04/07

Masterclass WhistlePig Whiskey



Dal Lago di Como al Vermont per incontrare il team di WhistlePig Whiskey in una masterclass approfondita sulle tre referenze del Rye Whiskey più premiato al mondo. Un’experience vista lago, ospitata nel dehor del Palace Hotel, che offrirà storytelling, degustazione e un signature cocktail! Preparatevi all'inaspettato (come la storia dei maiali che mascotte della distilleria).

Ingresso: Ingresso libero

Indirizzo: Palace Hotel, Lungo Lario Trieste 16, Como

Quando: 4 luglio - ore 15.00

A ticket to… America!

The Closing Party!

È tempo di salutarsi, ma in puro stile americano! E per l'occasione, la Villa Carminati Resta si tinge di stelle e strisce per celebrare il memorabile Independence Day. Tra le esperienze della serata: una porta segreta che accompagna gli ospiti in una Casa Particular Cubana con i signature cocktail di Matteo Di Ienno, barmanager di Locale Firenze, uno dei World's 50Best Bars del mondo, una stanza immersiva nella farm americana di WhistlePig Whiskey per una degustazione delle sue referenze, il cocktail bar con di Volcàn de mi Tierra Tequila e Belvedere Vodka e il main bar capitanato da Luca Marcellino proprietario del DRINC di Milano, per un totale di 10 cocktail e street food americano. Poi tutti pronti al grande annuncio del vincitore della Cocktail Competition che si aggiudicherà un orologio Seiko Presage Cocktail Time! Il tutto con il sottofondo della dj set di Red Era e tanto di fuochi d'artificio ....

Ingresso: Solo su prenotazione - 50€ open bar

Indirizzo: Villa Carminati Resta, Via Borgo Vico 138, Como

Quando: 4 luglio - dalle 20.00