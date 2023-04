Festival Como Città della Musica: tutto il programma dell'edizione 2023

A dieci anni di distanza dalla prima volta nel 2013, è ancora l’Arena del Teatro Sociale di Como il luogo scelto dal Festival Como Città della Musica, sempre diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como, in collaborazione con la Società dei Palchettisti e con il sostegno del Comune di Como, con l’idea condivisa che la cultura abbia un ruolo fondamentale per lo sviluppo della città, sia nei confronti dei cittadini che dei turisti. Il titolo di questa sedicesima edizione, anticipazione del tema della prossima Stagione Notte 2023-24, è legato alle stelle e agli astri e, come da tradizione, è tratto dall’opera partecipativa di AsLiCo che inaugurerà il Festival: Su noi gli astri brilleranno è infatti una citazione dal duetto tra Aida e Radamès.

Il programma

Arena

giovedì 29 giugno, sabato 1 e lunedì 3 luglio 2023 – ore 21.00

200.Com Un progetto per la città

AIDA

Musica di Giuseppe Verdi. Libretto di Antonio Ghislanzoni.

Il re Nicola Ciancio

Amneris Sofia Janelidze

Aida Clarissa Costanzo

Radamès Dario Di Vietri

Ramfis Luca Gallo

Amonasro Luca Galli

Un messaggero Ermes Nizzardo

Una sacerdotessa Aoxue Zhu

Direttore Enrico Lombardi

Regia Alessio Pizzech

Scene e costumi Davide Amadei

Scenografi e costumisti collaboratori Giulia Bruschi, Riccardo Mainetti

Luci Nevio Cavina

Maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina

Altri maestri del coro Davide Dell’Oca, Arianna Lodi, Cristina Merlini

Orchestra 1813

Coro 200.Com

Produzione Teatro Sociale di Como AsLiCo

martedì, 4 luglio 2023 – ore 21.00

CONCERTO CANDLELIGHT

Tributo a Ennio Morricone e Colonne Sonore

con Quartetto d'Archi Arceus

Organizzato da Fever

martedì, 4 luglio 2023 – ore 23.00

CONCERTO CANDLELIGHT

Tributo ai Queen

con Quartetto d'Archi Arceus

Organizzato da Fever

sabato, 8 luglio 2023 – ore 21.30

PRIMI BALLERINI, SOLISTI E CORPO DI BALLO DEL TEATRO ALLA SCALA

Direttore Manuel Legris

Coreografie Manuel Legris, Mauro Bigonzetti, David Dawson, Patrick de Bana, Philippe Kratz

Musiche di Giuseppe Verdi, Amerigo Ciervo, Ezio Bosso, Tomaso Antonio Vitali, Thom Yorke e

Radiohead, Adolphe Adam

Produzione Teatro alla Scala

domenica, 9 luglio 2023 – ore 21.30

EUGENIO FINARDI in Euphonia Suite

Sax Raffaele Casarano

Pianoforte Mirko Signorile

in collaborazione con MyNina Spettacoli



martedì, 11 luglio 2023 – ore 21.30

JOHN WILLIAMS, DA STAR WARS A HARRY POTTER

Direttore Simone Pedroni

Orchestra Sinfonica di Milano

venerdì, 14 luglio 2023 – ore 21.30

IL CIRCO DI FELLINI

Coreografia, regia, scene e luci Monica Casadei

Musiche Nino Rota

Costumi Daniela Usai

Produzione Compagnia Artemis Danza

In prima nazionale

sabato, 15 luglio 2023 – ore 21.30

IRENE GRANDI. Io in Blues

Chitarra Max Frignani

Basso Piero Spitilli

Batteria Fabrizio Morganti

Special Guest Hammond Pippo Guarnera

domenica, 16 luglio 2023 – ore 18.00

A-REAL

A cura di SFM srl

MUSIC & STREET FOOD

Biglietti in vendita online su www.comofestival.org e alla biglietteria del Teatro da sabato 22 aprile ore 10.00.

INTORNO AL FESTIVAL

Il Festival però non si ferma in Arena. Numerosi e imperdibili sono gli appuntamenti della rassegna Intorno al Festival, tutti ad ingresso gratuito, sparsi per la città in luoghi incantevoli e rinomati, ma anche in altri meno conosciuti ma di forte importanza sociale. Accanto agli immancabili concerti all’alba a Villa del Grumello e al tramonto (con passeggiata) alla Torre del Baradello, si aggiungono spettacoli per bambini a cura di Opera Education nei parchi e nei quartieri, come a Tavernola e a Rebbio, musica nelle case della Cooperativa Edificatrice di Via Viganò e nella Casa Vincenziana di via Primo Tatti, e molti altri ancora. Grazie alla collaborazione con il Comune di Como, il pubblico avrà anche la possibilità di visitare il Monumento ai Caduti, che sarà aperto in occasione del concerto del 9 luglio, e grazie a Slow Lake Como, salire sulla Torre del Baradello il 30 giugno.

ARTISTI RESIDENTI

Dalla Stagione Notte 2022-23, all’interno di CoMo - Como nel Mondo, il Teatro Sociale di Como ha iniziato ad ospitare ogni anno un artista del territorio comasco riconosciuto a livello internazionale. Per il Festival 2023 e la Stagione 2023-24, l’artista musicale residente sarà Mattia Petrilli, celebre flautista comasco e oggi Primo Flauto dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, che si esibirà il 6 luglio all’Hotel Hilton e poi successivamente in un concerto nella prossima Stagione in Teatro. A lui si aggiunge anche un artista visivo residente, Luca Gandola, che esporrà dei quadri in occasione dello spettacolo del Balletto del Teatro alla Scala, e altri lavori a tema durante la Stagione.