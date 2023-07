Tutti i festival da non perdere a Como e dintorni in estate

Zelbio Cult festeggia la sua sedicesima edizione con una nuova immagine e confermando la sua formula ben riuscita che, dal 2008 porta a 800 metri di altezza, tra il lago e i monti di Como, le voci e le figure protagoniste del panorama culturale italiano e noti a livello internazionale. Zelbio Cult torna in scena con un nuovo logo, icona del legame con il territorio, e con un sito web rinnovato: punto di esplorazione e racconto del nuovo programma, e anche degli ospiti delle edizioni passate, e di raccolta di informazioni per chi vuole partecipare per la prima volta. Altra novità dell’edizione 2023: la registrazione delle serate da rivedere sul canale YouTube e l’apertura dei canali social, Facebook e Instagram, per raccontare e condividere tutti i momenti salienti e gli appuntamenti in programma. . Continua

Domenica 16 luglio chiuderà questa XVI edizione una grande festa organizzata da SFM srl: un “one day festival”, in cui dalle ore 18.00 a notte fonda l’arena prenderà vita grazie a musica non stop, street food e mercatini. Ospiti Merk & Kremont, Summit, Kharfi e Dj Gemix. Un evento nuovo, giovanile e dal sapore estivo: per concludere il Festival Como Città della Musica, sabato 16 luglio dalle ore 18.00 alla una di notte, all'Arena del Teatro Sociale di Como avrà luogo A-Real, una serata esplosiva ricca di musica, street food e divertimento. Continua