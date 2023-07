Che tempo farà nel weekend a Como

Dopo la violenta bufera di questa mattina che ha nuovamente sconvolto il Lario, gli esperti di 3bMeteo prevedono ancora instabilità soprattutto serale almeno sino a venerdì, quando correnti secche faranno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Ma vediamo nel dettaglio il tempo che ci attende nel weekend.

Venerdì 14 luglio

Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4377m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 15 luglio

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4739m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: afa.

Domenica 15 luglio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4743m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: afa.