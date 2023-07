Bufera nel Comasco, auto e persone intrappolate sotto gli alberi sradicati: le immagini e i video

Una vera bufera si è abbattuta sul Comasco questa mattina 12 luglio a partire dalle 7 circa. Incredibile la forza del vento che ha sradicato moltissimi alberi che sono caduti nei parchi e sulle strade (in copertina Appiano Gentile). Il maltempo non ha risparmiato Como, Alzate Brianza, Appiano Gentile, Lambrugo e Cantù (dove c'è stata anche una violenta grandinata) e tutta la provincia è stata flagellata dai temporali con raffiche di vento fino a 90 km/h. Gravi disagi sulle strade, attenzione a chi si mette in macchina. L'allerta meteo emessa ieri dalla protezione civile è di codice arancione, rischio di pericolo tre su quattro.

I vigili del fuoco di Como segnalano circa 60 di interventi per piante e rami pericolanti. per i tetti scoperchiati. Nella zona più colpita, tra Anzano e Alserio, squadre del distaccamento di Erba stanno soccorrendo alcune persone intrappolate nelle autovetture. Al momento non siamo ancora in gardo di fornire notizie su eventuali feriti.

Anche Senna Comasco, già duramente colpita durante la scorsa allerta meteo, è stata investita da un fortissimo temporale.

In via da Cermenate a Cantù sono cadute quattro piante, usciti illesi i conducenti di un camion e una macchina colpiti dai grossi rami.

Anche a Lambrugo alberi sradicati dalla forza del vento.