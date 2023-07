Senna Comasco flagellata dalla grandine: due donne in ospedale per ipotermia

Una notte da incubo a Senna Comasco (qui il VIDEO) a causa di una grandinata particolarmente violenta che si è abbattuta sulla città. Il maltempo, preannunciato da un'allerta della Protezione civile, a Senna e nel canturino ha fatto i danni maggiori. La grandine ha creato vere e proprie strade di ghiaccio e mischiata all'acqua ha allagato diverse case.

Dall'alba si sta cercando di ripristinare la viabilità e sono tutti al lavoro per rimuovere il ghiaccio. Due donne sono rimaste ferite e portate all'ospedale per ipotermia. Si tratta di madre e figlia, rimaste intrappolate in casa a causa della grandine.