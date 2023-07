Maltempo, Gironico: tre escursionisti intrappolati sotto una pianta

La bufera che si è abbattuta sul Comasco sta richiedendo diversi soccorsi da parte dei vigili del fuoco. Nella mattina di oggi 12 luglio una squadra ha effettuato un intervento tecnico urgente a Gironico in via San Nazzario, dove tre escursionisti sono rimasti intrappolati sotto una pianta caduta per il maltempo. A effettuare lpintervento le squadre SAF e Soccorso Alpino che hanno lavorato 40 minuti per estrarli. Trasportati dal 118, una sola persona è stata soccorsa in codice giallo.