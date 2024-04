La tabaccaia sventa la truffa telefonica all'anziano: ecco cosa è successo a Villa Guardia

Un'altra truffa, questa volta il copione è quello del finto impiegato della banca. E' accaduto nel tardo pomeriggio del 24 aprile. La vittima, purtroppo, ancora una volta una persona anziana. Si tratta di un 76enne di Villa Guardia. Il pensionato ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per un impiegato di Banca Intesa, dove l'uomo ha il suo conto corrente. Il sedicente operatore bancario ha invitato con fermezza e insistenza il pensionato a provvedere a effettuare un pagamento "Mooney" recandosi in tabaccheria, avvisandolo che se non avesse provveduto al più presto gli sarebbe stata bloccata la carta di credito. La vittima presa alla sprovvista si è recata alla tabaccheria di via Varesina 34 a Villa Guardia restando in continuo contatto telefonico con il truffatore, il quale nel frattempo è riuscito con l'inganno a farsi dare tutti i dati della carta di credito, compreso il codice CVC.

Una volta giunto alla tabaccheria ha atteso il suo turno in costante contatto telefonico con il falso dipendente di Banca Intesa. Ed è qui che è entrata in gioco la tabaccaia, Michela Rezzonico, la quale non ha appena ha servito l'anziano signore ha compreso che era in corso una truffa: "Il signore stava parlando in viva voce con il truffatore e me lo ha passato. Voleva che io provvedessi per conto sel signore a un pagamento "Mooney" attraverso conto bancario, ma gli ho risposto che effettuiamo questo tipo di operazioni solo in contanti. Ho immediatamente capito che si trattava di una truffa, anche perché erano passate le 18 ed era improbabile che la banca chiamasse a quell'ora, così ho riconsegnato il telefono al signore chiudendo la chiamata e bloccando il numero, e ho suggerito al pensionato di recarsi immediatamente dai carabinieri". Così è stato: l'anziano è andato dai carabinieri di Lurate Caccivio e ha sporto denuncia. Purtroppo i truffatori erano già riusciti a effettuare quattro operazioni che hanno depauperato il conto del pensionato di 957,55 euro prima che la carta di credito fosse bloccata.