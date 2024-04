Sabato sera alcolico nel Comasco: tutte le uscite delle ambulanze in aiuto di chi ha bevuto troppo

Un altro sabato sera all'insegna dell'alcol a Como e provincia. Tanti gli interventi delle ambulanze del 118 per soccorrere chi aveva bevuto troppo. Si comincia presto, poco prima delle 21 a Rovello Porro dove un 47enne è stato raggiunto nei pressi di via Marchese Pagani dall'ambulanza della Croce Azzurra per intossicazione etilica. Sul posto anche i carabinieri di Cantù. All1.30 a Alzate, sulla Briantea un 19enne è stato trasportato, fortunatamente non in gravi condizioni, all'ospedale di Erba, il motivo sempre lo stesso: troppo alcol. Alle 3.37 in via Milano, sempre a Erba, nuova uscita del 118 per abuso di alcol in aiuto di un 24enne, anche lui trasportato all'ospedale della città. A Cantù in piazza Garibaldi pochi minuti prima delle 4 del mattino la Croce Rossa è intervenuta per un 22enne, sempre intossicazione etilica, portato all'ospedale della città. Alle 4.34 a Gera Lario nuova uscita dell'ambulanza per una 49enne che aveva bevuto troppo. Dopo le cure sul posto non è stato necessario portarla all'ospedale.

Sempre nella notte appena passata segnaliamo anche un'aggressione a Como in via Borgo Vico per cui un 34enne è stato portato al Sant'Anna. In aggiornamento.