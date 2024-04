Como centro, rubano vestiti indossandoli nel camerino: inseguiti dalla commessa

Verso le 17 di sabato, tramite il 112 è stato segnalato un furto. Due giovani nei camerini di un negozio del centro sono stati sorpresi dalla commessa mentre indossavano vari capi strappando le placche antitaccheggio. Quando hanno capito di essere stati scoperti sono scappati, inseguiti dalla dipendente. Grazie alle tempestive descrizioni raccolte e poi diramate, uno dei due sospetti è stato bloccato da una volante e da una pattuglia dell’esercito in via Cinque Giornate, portato in Questura ed identificato. Terminate le procedure di rito il 21enne algerino è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Sono in corso indagini per addivenire all’identificazione del complice che è riuscito a fuggire.