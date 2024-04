Tragedia a Porlezza: si tuffa per soccorrere il cane ma annega

Un dramma si è consumato a Porlezza nella mattina del 25 aprile 2024. Un uomo di 34 anni di nazionalità straniera è annegato nel tentativo di salvare un cane. L'animale era caduto nel torrente Cuccio, vedendolo in difficoltà l'uomo si è tuffato in acqua ma non è riemerso. Un testimone occulare ha lanciato l'allarme e ha provato a intervenire per salavare l'uomo, ma i suoi sforzi sono stati vani. Sul posto sono sopraggiunti i vigili specialisti nel soccorso fluviale e i colleghi del nucleo sommozatori di Milano. Un elicottero del 118 di Como ha trasportato all'ospedale l'uomo che è stato recuperato in fin di vita dai soccorritori e rianimato sul posto, ma l'esito è stato comunque fatale. Il testimone oculare è rimasto sotto shock e affidato alle cure del personale sanitario.