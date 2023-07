Il Festival Como Città della Musica chiude con la grande festa di A-REAL

Domenica 16 luglio chiuderà questa XVI edizione una grande festa organizzata da SFM srl: un “one day festival”, in cui dalle ore 18.00 a notte fonda l’arena prenderà vita grazie a musica non stop, street food e mercatini. Ospiti Merk & Kremont, Summit, Kharfi e Dj Gemix. Un evento nuovo, giovanile e dal sapore estivo: per concludere il Festival Como Città della Musica, sabato 16 luglio dalle ore 18.00 alla una di notte, all'Arena del Teatro Sociale di Como avrà luogo A-Real, una serata esplosiva ricca di musica, street food e divertimento.

Tornano infatti le ragazze di Se.Femm, società che organizza eventi su territorio comasco per under 30, con un one-day festival in cui a partire dalle 18 il pubblico potrà godere di attività all’interno dell’arena in attesa della ricca scaletta musicale che coprirà tutta la serata.



Si inizierà con il duo di Dj Gemix, con un sound moderno e accattivante che accompagnerà verso la band indie rock made in Como, i Summit, cinque ragazzi comaschi che da dieci anni cavalcano i palchi locali e non solo con la loro musica dal sound rock e innovativo. Giunti a metà serata si procede alzando un po’ i bpm insieme a Kharfi, dj milanese emergente che introduce l’EDM durante questo festival che, dulcis in fundo, vedrà come headliner il duo di produttori multiplatino Merk & Kremont, reduci dalla hit estiva La Fine del Mondo con Tananai e Marracash attualmente in vetta alle classifiche. Mentre sullo sfondo la musica inonderà la location, i partecipanti potranno saltare da un’attività all’altra tra make up station, tattoo-bar e mercatini.



Ma non è tutto: all’interno dell’arena infatti il pubblico potrà rilassarsi con ottimi panini preparati da TooMangi e rinfrescarsi con i drink del team Est Est Est. Il costo dell’esperienza sarà di 23€ in cui è compreso l’accesso alla serata e il concerto di tutti gli artisti sul palcoscenico del Festival. È possibile anche acquistare il biglietto VIP, al costo di 50€ che comprende la fruizione di tutta la serata da una zona riservata, 3 calici e cibo buffet. Un’occasione imperdibile per celebrare la stagione estiva nell’Arena di un teatro storicocon musica e divertimento assicurato. L’appuntamento è a partire dalle 18 per non perdersi nessun momento di questa seratA surREALe!