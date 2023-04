Dopo Coma Cose, al Long Lake Festival di Lugano arrivano anche The Notwitst e Carl Brave

La 13a edizione del LongLake Festival di Lugano si presenta dal 7 al 23 luglio con una proposta che unisce eventi musicali di grande portata a eventi alternativi e sperimentali, concentrati in due settimane di luglio negli spazi verdi e urbani che si trovano sul lungolago. Il cartellone musicale proporrà dal 14 al 17 luglio 2023 quattro serate di musica e concerti a pagamento nel suggestivo Boschetto del Parco Ciani. Dopo aver annunciato Ben Harper ad Estival Jazz, Lugano porterà altri quattro nomi di grande rilievo nella vicina Svizzera. Già svelato da tempi il nome dei Coma Cose, gli altri due ospiti saranno Carl Brave e i Notwist

Carl Brave si esibirà sul palco del Boschetto Ciani il 16 luglio. Prevendite aperte su biglietteria.ch. Producer e cantante romano, Istrionico e versatile che con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Dopo l’uscita di “Remember” (s.p.q.r Music/Columbia Records/Sony Music Italy), una ballad dal sapore nostalgico, Carl Brave annuncia oggi i primi appuntamenti del suo tour estivo: 12 date che lo porteranno nei migliori Festival italiani facendo tappa anche a Lugano nel nostro Festival. Per l’occasione Carl Brave si esibirà con una band di undici elementi: sul palco sarà accompagnato da Mattia Castagna al basso, Lorenzo Amoruso e Massimiliano Turi alle chitarre, Simone Ciarocchi alla batteria, Lucio Castagna alle percussioni, Edoardo Impedovo e Gabriele Tamiri alle trombe, Marco Bonelli al sax, Matteo Rossi alle tastiere e Marta Gerbi e Francesco Sacchini ai corde.

Il 15 luglio saliranno sul palco i Notwist, uno dei gruppi indipendenti più iconici della Germania. La band, nata nel 1989 a Monaco è composta da Markus Acher (voce e chitarra), Michael Acher (basso), e Andi Haberl (batteria). Nel corso della carriera, iniziata nel 1990 con il disco di debutto “Notwist”, la band ha pubblicato nove album in cui ha dimostrato di sapersi evolvere diventando uno dei principali gruppi di riferimento per il post-rock mondiale.

The Notwist sono passati dalle sonorità grunge e indie del disco di debutto al rock sperimentale con sonorità jazz di “Shrink” del 1998, fino ad arrivare al 2002 con l’album “Neon Golden”, diventato uno dei dischi di culto degli appassionati di post rock. Il loro ultimo album, “Vertigo Days” è uscito nel 2021, e descrive al meglio le anomalie di questo periodo storico grazie a collaborazioni con vocalist e strumentalisti esterni che si sono adattati perfettamente allo stile post rock del gruppo). La loro musica è aperta ed esplorativa, dalla struttura avvincente grazie alla combinazione di pop malinconico, elettronica rumorosa, Krautrock ipnotico e ballate alla deriva.

Ad aprire il concerto i Puts Marie, gruppo rock svizzero di Biel/Bienne. Quindici anni di esistenza, qualche registrazione, fughe solitarie e viaggi a New York, Broadway o in Messico… Puts Marie coltiva un passato travagliato, tra mito e mistero. Ma non importa, perché la band di Bienne da anni mette tutti d’accordo sul palco, con performance intense e abrasive in Svizzera e in Europa, dal Transmusicales di Rennes al Printemps de Bourges, passando per l’Eurosonic in Olanda o il The Great Escape di Brighton. Un successo che deve tanto alle sue qualità musicali quanto alla sua personalità unica, tra un grande circo rock’n’roll e uno strano teatro di poesia. Tickets: biglietteria.ch

Accanto a quattro ospiti internazionali si darà spazio anche ai giovani artisti della scena musicale nazionale.

I primi nomi degli headliner verranno annunciati nei prossimi giorni !!

Per partecipare a ogni concerto è possibile acquistare il biglietto per la singola serata, oppure acquistare un abbonamento a tutte e quattro le serate.

Le singole serate hanno i seguenti prezzi:

14.07: CHF 15.-

15.07: CHF 20.-

16.07: CHF 25.-

17.07: CHF 25.-

L’abbonamento ha un prezzo di CHF 65.- (personale, non cedibile).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I titolari di una MyLugano Card o Pass possono ricevere il cashback in LVGA passando alla cassa prima dell’inizio del concerto. Le persone disabili con accompagnatore pagano solo un biglietto e hanno accesso a una zona riservata in prossimità del palco. I bambini sotto gli 8 anni entrano gratuitamente. Per neonati o bambini in passeggino è obbligatorio indossare delle protezioni apposite a carico del genitore.