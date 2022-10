Terzo weekend d'ottobre, le 10 migliori gite sul Lago di Como

3 . A castagne

La castagna è un frutto tipico delle nostre montagne. Le trovi nei numerosi castagneti che circondano il lago avvolte da un involucro verde spinoso che si apre solo una volta terminata la maturazione, da settembre a novembre. La castagna è sempre stata diffusa e facile da reperire, questo ne ha reso la farina alla base di focacce e polente, una sorta di pane dei poveri. Ma attenzione alle castagne matte, qui come distinguerle. Nei boschi del comasco, una delle attività principali dell'autunno è proprio la raccolta delle castagne. Oltre alle molte sagre, andare per boschi a raccogliere questo gustoso frutto di stagione durante il weekend è un rito ancora molto apprezzato da tutti, soprattutto dai bambini che amano tanto fare scorpacciate di caldarroste. Continua.

4 . Treno del Foliage

Lo spettacolo del foliage a pochi chilometri da Como, godendo tutto lo spettacolo in treno. In autunno, il percorso della ferrovia con il Centovalli Express e il Vigezzo Vision diventa un quadro multicolore, con i boschi che si tingono di tutte le tonalità del rosso, giallo e arancione. Uno spettacolo della natura da vivere viaggiando sui nostri treni attraverso boschi e vallate selvagge. Tutti i giorni i treni collegano i due capolinea, Domodossola e Locarno (facilmente raggiungibile in auto o in treno da Como) attraversando un paesaggio mozzafiato lungo un percorso di 52 km con vedute spettacolari e scorci panoramici infiammati dai colori autunnali. sito.

5 . Passeggiate romantiche

Insieme ai magnifici 10 borghi del lago di Como, ecco anche qualche suggerimento per affrontare l'autunno all'insegna della bellezza. Una piccola guida per trascorrere questi giorni d'ottobre all'aria aperta tra le bellezze del nostro territorio. Così, inseguendo il sapore delle leggende, dell'arte e della magia del Lario, ecco dieci idee per escursioni e passeggiate alla portata di tutti in alcune delle nostre più suggestive location con vista mozzafiato. Continua.

6 . Eremi e Santurari

"E con te passare il giorno a visitar musei, monumenti e chiese parlando inglese. E tornare a casa a piedi dandoti del lei". Perfettamente aderenti al credo battistiano, abbiamo pensato di raccogliere in questa nuova guida i nostri "viaggi sacri". Il meglio delle chiese e dei santuari che abbiamo visitato e fotografato per voi in questi mesi trascorsi sul nostro meraviglioso lago di Como. Angoli di rara bellezza da cui si godono panorami mozzafiato soprattutto in primavera. E allora ecco le dieci meraviglie del cielo che proteggono il Lario. Partiamo? Perché no. Continua.