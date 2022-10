I 5 luoghi iconici dove fotografare il Foliage sul Lago di Como

Questo periodo dell'anno offre colori e atmosfere meravigliose, grazie al Foliage, un vero e proprio spettacolo cromatico che rappresenta l'autunno in ogni sua tenue sfumatura. Sono davvero affascinanti le camminate che potete fare nei dintorni del Lago di Como e se siete anche dei fotografi, esperti o dilettanti, potrete fare degli scatti che sembreranno dei dipinti. Il fotografo del lago di Como, Maurizio Moro (qui la sua Bio), ha ritratto 5 paesaggi con dei foliage meravigliosi spostandosi pochi metri da dove vive, la splendida Valle Intelvi. Ecco quindi i 5 luoghi iconici nei dintorni del lago di Como dove immortalare il Foliage. Moro ci da anche alcuni consigli su come fotografare al meglio questi colori, scrive: "Eccoci alla stagione che più amo: l'autunno. Ci sono luoghi iconici in Italia per immortalare il Foliage: la variazione autunnale del colore delle foglie degli alberi dal verde al giallo e alle diverse gradazioni del rosso. Solo per citarne alcuni ricordo le Langhe e il Monferrato la Val d'Orcia e le Crete senesi il Casentino e il Trentino con il Cansiglio e il Lago di Tovel che non sono sfuggiti al mio obbiettivo. Ma pensate: solo spostandomi letteralmente di pochi metri da casa nostra (Valle Intelvi) ho realizzato questi scatti. Che dire.... foto a Km zero! Pian delle Alpi, Lago di Como, Valle Intelvi.

Per quanto riguarda il modo di scattare naturalmente prima di tutto bisogna aspettare che arrivino i colori giusti e che il sole sia alle spalle. Usare un'apertura chiusa perché sia tutto a fuoco (io ho usato f16), conoscere bene il territorio (e qui ho giocato in casa) altrimenti recarsi prima sul

posto e fare un sopralluogo per capire quando e dove scattare.

In più se si va dopo un temporale quando il tempo torna bello si trovano colori più sgargianti e una visibilità migliore."

1. Il Bosco Incantato Valle Intelvi

2. Eremo di San Zeno (foto col Drone)

3. Valle Intelvi e lo scorcio sul Lago di Como

4. Come un quadro di Segantini

5. Eremo di san Zeno, un'altra prospettiva