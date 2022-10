Il fotografo del lago di Como immortala la prima alba di ottobre: è magia

Il Lago di Como visto dalla Valle Intelvi, nella prima alba di ottobre 2022. Gli scatti di Maurizio Moro, conosciuto come il fotografo del Lago di Como, sono davvero magici.

Maurizio Moro è un comasco Doc. L'amore per il suo territorio lo trasmette attraverso le sue fotografie, immagini ben note a tutti i comaschi e non solo perchè il suo nome come fotografo si sta facendo largo in tutta Italia e anche oltreconfine.

Da La Repubblica a Sky.it, in tanti si sono occupati di lui e della sua arte. Perchè diciamocelo di arte si tratta, unita ovviamente a tecnica e studio. Ma se le seconde si possono imparare con corsi e specializzazioni, l'occhio allenato al bello, il senso estetico che appartiene a questo fotografo sono qualcosa di innato.

Con queste foto dell'alba di ieri si è davvero superato: complice il cielo ancora denso per i vapori delle nuvole oppure la location che di suo è uno spettacolo della natura. Certo che fare colazione su quel tavolino, come fa quando possibile il nostro fotografo (che vive proprio lì in Valle Intelvi) non ha prezzo.