Orticolario, la giornata finale e le foto spettacolari di un evento magico

Orticolario è un evento da vivere intensamente fino all'ultimo minuto, quando i cancelli di Villa Erba chiudono e danno l'arrivederci all'edizione successiva. Proprio così. Dalle ore 18 di domenica 2 ottobre è il momento de "Lo smantello": alcuni arredi e accessori delle installazioni e degli "Spazi Creativi" vengono messi in vendita (con la possibilità di prenotare il proprio acquisto anche prima di domenica).

Info presso Info Point o chiedendo direttamente ai progettisti o al personale presente negli allestimenti.

Per chi si fosse perso i giorni scorsi, ecco una bellissima carrellata di scatti del fotografo Maurizio Moro, che rendono l'idea della magia e della bellezza che hanno saputo ricreare in quel luogo e che, ancora per oggi, approfittando della giornata di sole, potrete vivere.

Orticolario, giunto alla dodicesima edizione, è l'evento culturale dedicato a chi vive la natura come stile di vita. Teatro della manifestazione è il parco botanico di Villa Erba a Cernobbio (CO), dimora ottocentesca affacciata sulle sponde del Lago di Como, residenza estiva dell'infanzia del regista Luchino Visconti. Tratto distintivo dell'evento è la proposta di giardini tematici e installazioni artistiche ispirati al tema dell'anno, tra i quali spiccano le realizzazioni dei selezionati al concorso internazionale "Spazi Creativi". La manifestazione è arricchita da un'ampia offerta di piante rare, insolite e da collezione, artigianato artistico e design con circa 270 espositori rigorosamente selezionati, da un fitto calendario di incontri e da numerosi laboratori didattico-creativi per i bambini, oltre a performance ed esperienze. Al centro della rassegna, l'arte, capace di andare oltre e di abbattere i confini tra interno ed esterno. Durante i quattro giorni di evento e per tutto il resto dell'anno vengono raccolti contributi per il Fondo Amici di Orticolario, che sostiene progetti per la promozione della cultura del paesaggio e per cinque associazioni benefiche del territorio. La prossima edizione si svolgerà fino domenica 2 ottobre 2023.

COLPO D'OCCHIO ORTICOLARIO

29 settembre-2 ottobre 2022 Villa Erba, Cernobbio (CO), sul Lago di Como

Info visitatori: tel. +39 031 3347503, mail: info@orticolario.it

Website: www.orticolario.it

