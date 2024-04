25 Aprile a Como: quest'anno celebrazioni in piazza Cavour

Anche quest'anno, la città di Como si prepara a commemorare l'anniversario della Liberazione con una serie di eventi che ricordano il sacrificio e il coraggio di coloro che lottarono per la libertà del Paese. Il programma delle celebrazioni del 25 aprile prevede diverse iniziative, che avranno luogo in vari luoghi simbolo della città. Alle ore 9.30, presso il Cimitero Monumentale di Como, si terrà una Santa Messa a suffragio, dedicata a coloro che hanno dato la vita per la libertà dell'Italia. Successivamente, alle 10.00, avverrà la deposizione delle corone al Sacrario militare del Cimitero Monumentale, un momento solenne di riflessione e omaggio ai caduti. Alle ore 11.00, l'attenzione si sposterà in piazza Cavour, dove si svolgeranno gli interventi delle Autorità e del Rappresentante dell'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia). Sarà un'occasione per ascoltare discorsi e testimonianze che ricordano il valore della resistenza partigiana e l'importanza della lotta per la libertà e la democrazia. A rendere ancora più suggestiva la cerimonia, ci sarà il concerto del Corpo Musicale Albatese, che accompagnerà con le sue note i momenti di commemorazione e di ricordo.