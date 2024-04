L'astronauta Paolo Nespoli in Prima Linea a LarioSpace 2024

Paolo Nespoli, noto astronauta con oltre 313 giorni trascorsi nello spazio durante tre missioni, sarà tra i protagonisti della seconda edizione di "LarioSpace 2024", un evento dedicato alle innovazioni e alle tecnologie italiane nel settore della New Space Economy. La manifestazione avrà luogo presso il Centro Spaziale del Lario, la struttura per le telecomunicazioni satellitari di Telespazio a Gera Lario, vicino al lago di Como, e si aprirà domani 23 aprile.

Attualmente docente di Human Spaceflight and Operations al Politecnico di Milano, Nespoli interverrà nel pomeriggio di domani per discutere del futuro delle missioni umane nello spazio e delle tecnologie per l'osservazione della Terra. "LarioSpace 2024" sarà un'occasione importante di confronto e networking, con la partecipazione di oltre trecento esperti e professionisti italiani ed esteri, tra cui rappresentanti istituzionali, manager aziendali, startup e divulgatori scientifici.

Il programma prevede una serie di talk, tavole rotonde e sessioni di networking, finalizzate a favorire il dialogo e lo scambio di conoscenze, nonché a stimolare nuove collaborazioni. Inoltre, sarà allestita un'area espositiva con circa 30 stand dedicati, per agevolare gli incontri e le interazioni tra imprenditori, professionisti e stakeholder. L'evento si concluderà mercoledì 24 aprile, dopo due giorni intensi di discussione e approfondimento sulle tematiche legate allo spazio e alla sua esplorazione.