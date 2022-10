5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel weekend

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano le “Giornate FAI d’Autunno”, il grande evento autunnale di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture attivi da nord a sud della Penisola. Anche in questa edizione – l’undicesima – i giovani volontari della Fondazione metteranno a disposizione la loro energia e il loro entusiasmo per aprire al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia, selezionati perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati e molti dei quali solitamente inaccessibili, dove verranno proposte visite – a contributo libero - che permetteranno ai partecipanti di cogliere lo splendore delle città in cui viviamo e dei territori che ci circondano. Continua.

2 . Miniartextil

Dal 16 ottobre 2022 all’8 gennaio 2023, opening aperto al pubblico sabato 15 ottobre alle 19, torna a Como Miniartextil la manifestazione italiana dedicata alla Fiber Art internazionale che per la sua 31° edizione ha scelto come titolo Rosa Alchemico, un invito a nuove forme di positività ed energia, un inno a un colore che trasmette un’idea di libertà pacifica che, unita al concetto quanto mai attuale di alchimia e mescolanza, appare la combinazione perfetta per liberare nuove idee. Ospitata per questa edizione negli spazi della settecentesca Villa Olmo, Miniartextil vede la partecipazione di nomi internazionali per la prima volta a Como, come Marinella Senatore, artista internazionale reduce dal Festival Alliance des Corps la cui pratica è caratterizzata da una forte partecipazione collettiva, o Jacopo Benassi già presente con i suoi lavori alla Tate di Londra e al Palais De Tokyo di Parigi. Continua.

3 . Centomiglia del Lario

Sabato 15 e domenica 16 ottobre si svolgeranno, sulle acque del lago di Como, le gare della Cento Miglia del Lario, valevoli per il Campionato Mondiale Endurance Boat Racing, nonché per il Campionato Mondiale Offshore classe V2. La Centomiglia ormai si è creata un proprio spazio nella storia della motonautica, diventando un evento irrinunciabile. Continua.

4 . Como Fun

Como Fun è una nuova e immensa fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop a Lariofiere, tra le province di Como e Lecco, a meno di un’ora da Milano. Tantissimi stand, attività e show dal vivo, sabato 15 e domenica 16 ottobre: compra i tuoi fumetti e gadget preferiti, i migliori manga e le action figures, gioca nelle aree a tema, scopri i migliori videogames e ritrova i grandi classici nella nostra area retrogaming, con più di 50 console vintage e 70 originali cabinati da sala giochi. Ammira i migliori cosplayer, passeggia nelle città di mattoncini, incontra 30 fumettisti di fama internazionale in artist alley. E poi assisti agli show con le sigle dei cartoni animati, partecipa alle conferenze e ai workshop, scopri tantissime iniziative a tema fantascienza, fantasy e cultura giapponese. Continua.

5 . Sulutumana

Un altro weekend di concerti all'Officina della Musica di Como. Si parte venerdì 14 ottobre con un grande ritorno, quello dei Sultumana. Dopo la pubblicazione dell’album Vadavialcù e mentre stanno lavorando alla realizzazzione di nuove canzoni, i Sulutumana si esibiscono nell'ormai classica formazione in trio: Gian Battista Galli alla voce e fisarmonica, Nadir Giori al basso e contrabbasso, Francesco Andreotti alle tastiere. Continua.