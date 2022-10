Nel weekend torna la Centomiglia del Lario, tutto il programma delle gare

Sabato 15 e domenica 16 ottobre si svolgeranno, sulle acque del lago di Como, le gare della Cento Miglia del Lario, valevoli per il Campionato Mondiale Endurance Boat Racing, nonché per il Campionato Mondiale Offshore classe V2. La Centomiglia ormai si è creata un proprio spazio nella storia della motonautica, diventando un evento irrinunciabile.

Sospensione navigazione

Programma

Sabato

09:00 - 11:30 PROVE LIBERE (NAV. DIPORTO / W2 W.C./I.C.)

13:30 GARA 1 (CORTA - MAX 1 ORA) (NAV. DIPORTO / W2 W.C./I.C.)

Domenica

10:00 - 11:00 PROVE LIBERE

14:30 GARA

PREMIAZIONE A SEGUIRE

"Questa stupenda gara nata nel lontano 1949 - scrive Vincenzo Iaconianni, presidente della Federazione Italiana Motonautica - ha visto partecipare piloti italiani e stranieri che hanno fatto la storia della motonautica. A nome mio, del Consiglio Direttivo e di tutti i nostri Soci dò il benvenuto agli equipaggi partecipanti augurandomi che questo weekend di Ottobre sia una vera festa della motonautica con quel sano agonismo che caratterizza le gare ad alto livello. Auspico inoltre che regni quel clima di amicizia e di passione che rende lo sport della motonautica unico e emozionante. Lo Yacht Club Como M.I.La. - C.V.C. è orgogliosa di mettere in campo tutta la sua organizzazione per dare a questo evento il lustro che merita e che ha contraddistinto le gare sul Lario negli anni. Un grazie particolare alla Regione Lombardia e alla Prefettura di Como al Comune di Como e a tutte le autorità per la disponibilità e l'aiuto prestatoci. Un ringraziamento alla Federazione Italiana Motonautica per la sua fattiva collaborazione e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questo importante evento. Chi ama come noi lo sport della motonautica non potrà che rimanere incantato per lo stupendo spettacolo sportivo. Giancarlo Ge Presidente dello Yacht Club Como M.I.La. - C.V.C.