Como Fun, la fiera del fumetto e del gioco: tutto il programma

Como Fun è una nuova e immensa fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop a Lariofiere, tra le province di Como e Lecco, a meno di un’ora da Milano.

Tantissimi stand, attività e show dal vivo, sabato 15 e domenica 16 ottobre: compra i tuoi fumetti e gadget preferiti, i migliori manga e le action figures, gioca nelle aree a tema, scopri i migliori videogames e ritrova i grandi classici nella nostra area retrogaming, con più di 50 console vintage e 70 originali cabinati da sala giochi. Ammira i migliori cosplayer, passeggia nelle città di mattoncini, incontra 30 fumettisti di fama internazionale in artist alley. E poi assisti agli show con le sigle dei cartoni animati, partecipa alle conferenze e ai workshop, scopri tantissime iniziative a tema fantascienza, fantasy e cultura giapponese… tutto questo e molto altro in un unico grande evento! A Como Fun ti aspetta il meglio del mondo “geek”: una grande festa aperta a tutti, due giorni all’insegna del divertimento nei padiglioni di Lariofiere.

Programma

SABATO 15

PALCO CENTRALE

14.30 Danilo Bertazzi, racconti dal fantabosco con lo storico protagonista de “La Melevisione”

15.40 Intervista a Barbascura X

16.30 A scuola di cucina giapponese con Chef Hiro

17.30 Cristina D’Avena live!

PALCO COSPLAY

15.00 Debora Magnaghi e Renato Novara: la tv per ragazzi, l’evoluzione dall’origine ad oggi

16.30 Soft Cosplay Contest

PALCO POP

12.00 Workshop di scrittura creativa Fantasy e Fantastica con Federico Paccani

13.00 INK WARS – Massimiliano Bergamo Vs Alessio Mariani

14.00 Role & Play – Brancalonia: siamo tutti canaglie – avventura GDR in due sessioni con Zeth Castle, Valentino Sergi e special guest

15.00 Draghi, anelli, elfi e parrucconi: Rings Of Power VS House of The Dragon con Zeth Castle e special guests

16.00 La Volpe del Lago: il dono dell’acquerello tra un ritorno all’infanzia e atmosfere fiabesche, Incontro con Mirti

17.00 L’importanza della musica nella cultura POP. Con Giovanni “Zethone” Zaccaria e Andrea Rock da Virgin Radio.

SALA PORRO

13.00 Anatomia di un supereroe. Con Daniele Afferni della scuola internazionale di Comics di Milano

14.00 Scopri i videogiochi con i Promessi Sposi e Viceversa. Con Francesco Toniolo, Docente Università Cattolica del Sacro Cuore, Docente N.A.B.A. (Nuova Accademia di belle arti)

15.00 Non avere paura! La realtà virtuale nella cura di ansia, fobie e traumi. Con Federica Cavaletti, Assegnista di Ricerca presso Università Statale di Milano

16.00 Videogiochi, genitori, ragazzi: istruzioni per l’uso. Con Francesco Toniolo, Docente Università Cattolica del Sacro Cuore, Docente N.A.B.A. (Nuova Accademia di belle arti)

17.00 Dal 2D al 3D con Zbrush. Con Paolo Lamanna della scuola internazionale di Comics di Milano

PALCO K-POP

10.00 K-pop Jukebox: scegli tu la canzone e se vorrai potrai esibirti sul palco dell’area k-pop!

13.00 ??? ???! : porta con te il pranzo in area k-pop per guardare assieme i programmi coreani del momento!

14.00 K-pop Jukebox: scegli tu la canzone e se vorrai potrai esibirti sul palco dell’area k-pop!

15.00 Showcase in area dedicato ai ballerini e cantanti! (per iscriversi contattare @kst.kpopshowtime)

16.00 Random Play Dance in area k-pop

17.00 K-pop Jukebox: scegli tu la canzone e se vorrai potrai esibirti sul palco dell’area k-pop!

18.00 DJ Set K-Pop: la k-pop night arriva in fiera con le hit più amate!

RING WRESTLING

11.30 Crossover Wrestling: Let’s Get Ready To Rumble!!!

14.00 Meet and greet con i lottatori e allenamenti

15.00 Crossover Wrestling: Pop culture show e presentazione progetto Guardiani Italiani

DOMENICA 16

PALCO CENTRALE

14:30 Sabaku no Maiku on Stage

15:30 Emanuela Pacotto e Gianluca Iacono: incontro con i doppiatori di Bulma e Vegeta

16.30 Laboratorio creativo con Giovanni Muciaccia

17.30 Giorgio Vanni live!

PALCO COSPLAY

14.00 K-Pop Dance Contest (per iscriversi contattare @kst.kpopshowtime)

16.00 Epic Cosplay Contest

PALCO POP

12.00 A volte ritornano… incontro con Alessio Moroni, disegnatore di Zombicide

13.00Uno studio in rosso. Incontro con Melissa “Reddraws” Spandri

14.00 INK WARS Samuel Spano Vs Alessio Moroni

15.00 Role & Play – Brancalonia: siamo tutti canaglie – avventura GDR in due sessioni con Zeth Castle Valentino Sergi e special guest (sessione finale)

16.00 Aspettando Wakanda Forever e le Fasi 5 e 6 del Marvel Cinematic Universe con Zeth Castle

17.00 Workshop di scrittura creativa Fantasy e Fantastica con Federico Paccani

SALA PORRO

11.00 Vesti un Super! Anatomia di un supereroe. Con Daniele Afferni della scuola internazionale di Comics di Milano

13.00 Lavorare con i videogiochi senza saper programmare. Un viaggio nell’industria videoludica per trasformare la propria passione in un lavoro senza dover essere un programmatore. Con Mario Petillo, giornalista, scrittore, critico videoludico

14.00 Vesti un Super in 3D. Dal 2D al 3D con Zbrush. Con Paolo Lamanna della scuola internazionale di Comics di Milano

16.00 Scrivere videogiochi, fumetti e libri: regole e differenze, come cambia l’approccio alla sceneggiatura. Con Mario Petillo, giornalista, scrittore, critico videoludico

PALCO K-POP

10.00 K-pop Jukebox: scegli tu la canzone e se vorrai potrai esibirti sul palco dell’area k-pop!

13.00 Showcase in area dedicato ai ballerini e cantanti! (per iscriversi contattare @kst.kpopshowtime)

15.00 Spill The Tea! talk con il pubblico sulle unpopular opinion riguardo il k-pop e la Corea, insieme a Silvia ‘Stovtok’ Pochetti di “Niente Da Dire” che intervisterà gli ospiti. Verrà allestito un box dove poter lasciare le vostre opinioni in anonimo, le leggeremo e commenteremo con con voi durante il talk!

16.00 Random Play Dance in area k-pop

17.00 K-pop Jukebox: scegli tu la canzone e se vorrai potrai esibirti sul palco dell’area k-pop!

18.00 DJ Set K-Pop: la k-pop night arriva in fiera con le hit più amate!

RING WRESTLING

11.30 Crossover Wrestling: Pop culture show

14.00 Meet and greet con i lottatori e allenamenti

15.00 Crossover Wrestling presenta TCW: C’era una volta il Wrestling