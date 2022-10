Miniartextil inaugura a Villa Olmo: una grande mostra all’insegna del rosa alchemico, della libertà e della mescolanza culturale

"Non in memoria ma con Nazzarena Bortolaso. Perchè anche questa edizione di Miniartextil è stata voluta e condivisa fino alla fine con la sua ideatrice". E' la figlia Paola Re a raccontare anche il senso artistico della mostra: "La scelta del titolo Rosa Alchemico nasce dalla volontà di dare vita a nuove forme di positività ed energia. Il colore rosa trasmette pacificamente un'idea di libertà che, unita al sempre attuale concetto di alchimia appare la combinazione perfetta per liberare nuove idee". Dal 16 ottobre 2022 all’8 gennaio 2023, opening aperto al pubblico sabato 15 ottobre alle 19, torna dunque a Como Miniartextil, la manifestazione italiana dedicata alla Fiber Art internazionale.

“Miniartextil è Como. Como è Miniartextil. Siamo orgogliosi di ospitare questa iniziativa - afferma Enrico Colombo - assessore alla Cultura - il cui allestimento ci accompagnerà fino al nuovo anno, dando la possibilità ai nostri concittadini e visitatori di vivere lo spazio espositivo di Villa Olmo in tutta la sua maestosità. Sovente ci si immagina il mondo dell'arte e dell'esposizioni come un universo a sé; far scoprire anche ai bambini questo mondo, specialmente nel periodo natalizio, in un contesto unico come Villa Olmo va incontro al desiderio dell'Assessorato di aprire le porte del mondo della Cultura a tutti, specie alle generazioni di domani".

Gli artisti

La mostra vede la partecipazione di nomi internazionali che per la prima volta espongono a Como: da Marinella Senatore, artista attiva in Italia e all’estero, reduce dal Festival Alliance des Corps che ha invaso lo scorso settembre l’intero Palais de Tokyo di Parigi, dopo una importante personale a Londra alla galleria Mazzoleni, il cui opening è stato accompagnato da una grandiosa performance, e la cui pratica è caratterizzata da una forte partecipazione collettiva, a Jacopo Benassi, artista, fotografo, musicista, dalla onnisciente produzione d’arte, già presente, con i suoi lavori alla Tate di Londra, al Palais De Tokyo di Parigi, all’Istituto Italiano di cultura a Londra, al Centro Pecci di Prato e collaboratore di registi come Paolo Sorrentino, Daniele Ciprì, Asia Argento, Maurizio Maggiani. Benassi rivisita il meraviglioso Teatrino della Villa con una produzione inedita che parla anche del Lago di Como, elemento naturale al quale l’artista si è molto ispirato, in particolar modo ai suoi lati oscuri e meno conosciuti. Emma Talbot e Igshaan Adams, entrambi presenti a La Biennale di Venezia, a Como presentano due opere perfetta sintesi della loro produzione: per Talbot un magico acrilico su seta, mentre Igshaan Adams illumina la Sala degli Specchi con un meraviglioso arazzo di tessuto, perline, conchiglie.

Teresa Antignani partecipa alla mostra con il suo appassionato lavoro di denuncia per quanto accade nella Terra dei Fuochi, mentre Ruben Montini, come scrive Eugenio Viola nel suo saggio Ne uccide più la lingua che la spada “concentrandosi su tematiche scomode ma più che mai urgenti ed attuali, conduce un attacco frontale agli stereotipi eteronormativi legati al sesso, all'orientamento sessuale e alle cosiddette ‘identità di genere’". Gabriella Benedini, attualmente presente con una personale curata da Paolo Bolpagni alle Gallerie d'Italia, partecipa per la prima volta a Miniartextil con uno dei suoi lavori che parlano di alchimia e magia; Raul Gabriel, Jaime Poblete, Pae White con un'opera inedita realizzata appositamente per la mostra di Villa Olmo in collaborazione con la Galleria Kaufmann-Repetto, ragionano su tutte le possibili trasformazioni e trasmutazioni della materia, che a Miniartextil diventano tele dipinte o tessuti che vivono una nuova realtà. Veronica Bisesti presenta uno stendardo affascinante caratterizzato dalla presenza dei simboli alchemici, mentre la regista Angela Ricci Lucchi è presente con un singolare lavoro, un'intervista-inchiesta, una domanda che l'artista rivolse a più persone "Che cosa è per te la rosa". Raccolse molte risposte, fra queste quella di Luigi Ontani, nome che non necessita di presentazione e del quale a Villa Olmo si possono ammirare tre meravigliosi dipinti. E' il lavoro di Manuel Ameztoy ad accogliere i visitatori nell'atrio centrale della Villa neoclassica, una cascata rosa porpora di tessuto-non tessuto che abbraccia chi vuole avvicinarsi a questa nuova Miniartextil.

Garden Sweet Garden

Nell’ambito di Rosa Alchemico, grazie alla collaborazione tra Miniartextil e Società Archeologica Comense, è nato l’allestimento dell'opera Garden Sweet Garden alle Terme di Como romana. In mostra l’opera dell’artista parigina Mai Tabakian. Il suo giardino ricrea le atmosfere dell’Eden, di un luogo magico, segreto e colorato: piccole sculture di altezze differenti, realizzate con tessuti su polistirene estruso, allegre e vivaci. L’opera (sempre aperta al pubblico) rimarrà allestita fino all’8 gennaio 2023.

Minitessili

Tra i 234 progetti di minitessili giunti da tutto il mondo la giuria - composta da Mimmo Totaro, Vicepresidente dell’associazione ARTE&ARTE, dal critico, curatore e storico dell’arte Paolo Bolpagni e dal critico e curatore Sergio Gaddi - ha scelto 54 opere che meglio hanno interpretato il tema. Da questa edizione il premio per l’opera migliore – quest’anno assegnato a Danielle Pèan Le Roux per Black rose with gold pearl – viene intitolato alla memoria di Nazzarena Bortolaso, co-fondatrice insieme a Mimmo Totaro della manifestazione e scomparsa lo scorso aprile; sempre a lei, verrà anche dedicato un omaggio speciale, nel corso della manifestazione. L'edizione 2022 di Miniartextil vede l'atteso ritorno di MINIARTE, la sezione didattica dedicata a bambini e famiglie, e degli incontri con artisti e degli approfondimenti dedicati ai temi affrontati dalle opere in mostra. Spazio anche all'esoterismo e alla magia con la serata del 29 ottobre, dedicata alla lettura dei tarocchi olfattivi.