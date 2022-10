Il weekend live dell'Officina della Musica apre con i Sulutumana

Un altro weekend di concerti all'Officina della Musica di Como. Si parte venerdì 14 ottobre con un grande ritorno, quello dei Sultumana. Dopo la pubblicazione dell’album Vadavialcù e mentre stanno lavorando alla realizzazzione di nuove canzoni, i Sulutumana si esibiscono nell'ormai classica formazione in trio: Gian Battista Galli alla voce e fisarmonica, Nadir Giori al basso e contrabbasso, Francesco Andreotti alle tastiere.

Contributo soci ACLI ArteSpettacolo: 12,00 euro

Possibilità di cenare e bar con servizio al tavolo dalle 20:00 alle 21:00.

Prenotazione consigliata tramite messaggio whatsapp, indicando nome e cognome dei partecipanti, ai seguenti numeri: 3517066922 - 3492803945

Un gradito ritorno sul palco comasco per la rassegna "l'Officina del blues" anche quello, sabato 14 ottobre, di Gigi Cifarelli. accompagnato da Yazan Greselin - organo Hammond e Matteo Frigerio - batteria. Gli show di Gigi sono sempre imprevedibili e spesso lo stesso vale anche per i concerti nei teatri o negli auditorium, perché se non c'è un tema predefinito e ben chiaro, le idee nascono sul momento e in base alla sensazione che ha lui nei confronti dei presenti, del clima e del tipo di rapporto che può crearsi col pubblico, Gigi crede moltissimo nella sinergia che si può creare fra musicisti e ascoltatori. Il repertorio quindi può variare molto di volta in volta proprio per questo motivo, anche se le atmosfere e i mondi che lui ama esplorare e rielaborare ogni volta, sono molto legati al suo percorso di vita musicale e non.

Contributo soci ACLI ArteSpettacolo: 12,00 euro

Possibilità di cenare e bar con servizio al tavolo dalle 20:00 alle 21:00.

Prenotazione consigliata tramite messaggio whatsapp, indicando nome e cognome dei partecipanti, ai seguenti numeri: 3517066922 - 3492803945

Domenica 15 ottobre quello di Silvia Anglani - voce, Michele Bozza - sax, e Giuliano Farina - chitarra è invece un omaggio alle grandi voci del jazz, da Bessie Smith a Dee Dee Bridgewater e Diane Shure passando per Billie Holiday, Dinah Washington, Julie London e Sarah Vaughan. Un viaggio nel tempo, un percorso che vede protagoniste le più grandi interpreti del fumoso mondo jazz.

Contributo soci ACLI ArteSpettacolo: 12,00 euro

Possibilità di cenare e bar con servizio al tavolo dalle 20:00 alle 21:00.

Prenotazione consigliata tramite messaggio whatsapp, indicando nome e cognome dei partecipanti, ai seguenti numeri: 3517066922 - 3492803945