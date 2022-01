Cosa fare questo fine settimana sul lago di Como e dintorni

Ultimo weekend di gennaio: il meteo prevede sole e temperature miti durante il giorno. E allora vale la pena di pensare alle innumerevoli gite che si possono fare sul lago di Como e anche sul Ceresio. Ecco quindi qualche suggerimento per trascorrere il fine settimana all'aria aperta alla scoperta delle tante bellezze dei nostri magici laghi. Facendo però attenzione alla chiusura della Statale Regina che impone percorsi alternativi per chi volesse raggiungere la Tremezzina e la Valsolda da Como. 1 . Castel Baradello Una delle icone storiche demma nostra città. E ancora oggi forse non tutti lo sanno ma la cripta del maniero del Castel Baradello fu adibita a stanza delle torture, specialmente per coloro che erano accusati di stregoneria. In particolare, la Torre del Baradello è legata alle vicende del suo illustre prigioniero Napoleone Torriani. Si narra che nel 1277, durante la battaglia di Desio tra Torriani e Visconti, i primi vengono sconfitti e il comandante condottiero Napo Torriani, venne imprigionato ed appeso in una gabbia esposta a tutte le intemperie. Dopo 18 mesi di prigionia, Napoleone della Torre morì di stenti il 16 agosto del1278, anche se alcuni storici narrano che si tolse la vita fracassandosi la testa contro le sbarre. La leggenda vuole poi che il suo fantasma si aggiri ancora agonizzante tra le mura della torre. Continua.

2 . Monte dei Pizzoni Il Monte dei Pizzoni, il Valsolda, è una piramide rocciosa che si erge verticalmente sulla sponda nord del ramo del Lago di Lugano che finisce a Porlezza. La salita fino alla vetta, posta a circa 1300 metri, si svolge lungo la cresta ovest, tra le rocce calcaree dei suoi torrioni. La salita si percorre, circa tre ore di cammino attraverso un sentiero sempre molto ripido e in parte roccioso, partendo da Drano, una piccola frazione di circa 500 anime. Quello a cui si giunge, non senza fatica, è uno scenario incredibile e meravigliosamente testimoniato dagli scatti di Valerio Carletto, uno dei più attenti testimoni del nostro territorio con i suoi scatti dal drone. Continua.

3 . Gite sul Lario

L'inverno è una stagione meravigliosa, che può offrire colori unici e giornate ancora soleggiate. E in questo senso le opportunità offerte dal Lago di Como e dai suoi magnifici dintorni sono davvero moltissime. Ecco quindi una piccola guida per trascorrere un inizio d'anno all'insegna della natura, delle leggende, dell'arte e della bellezza: balconi panoramici, camminate, escursioni in bici, rifugi e molto altro ancora in questa stagione che ci accompagna lentamente all'arrivo della primavera. Continua.

4 . Balconi panoramici

Ci sono vari modi per ammirare la bellezza del Lago di Como. Passeggiando lungo le sue rive, qui vi abbiamo suggerito le camminate più interessanti, oppure solcando le sue dolci acque in battello o con un motoscafo a noleggio. Impagabile è però il panorama del Lario offerto dall'alto. Esistono alcuni rifugi ma non solo, dove la vista del lago è davvero mozzafiato anche al tramonto e dove la fatica della salita è presto ripagata fino all'ultima goccia di sudore. Abbiamo scelto per voi alcuni tra i migliori "vista point": sette magnifici luoghi dove scattare foto uniche del lago più bello del mondo e delle cornici naturali che lo circondano. Continua.

5 . Le camminate più belle

Visitare il Lago di Como a partire dalle camminate e dalle escursioni che portano nei punti più panoramici del Lario o alla scoperta di sentieri pieni di storia e natura, è una meravigliosa esperienza in tutte le stagioni. Il Lario non ha certo bisogno di presentazioni: è uno dei più belli d’Europa e uno dei più popolari e gettonati tra i turisti internazionali, ma anche per chi si sposta per una gita fuori porta. Ma lago di Como non è solo ville, vip e gite in barca: tra le forme di turismo non bisogna dimenticare quello degli escursionisti, degli amanti del trekking o anche solo di chi vuole fare una passeggiata alla domenica con la famiglia. Continua.

6 . Santa Marta

Un altro gioiello monumentale lariano, un altro edificio religioso situato in una magnifica posizione che domina il lago di Como. La chiesa dei Santi Nazario e Celso, più conosciuta come S. Marta, è situata tra il verde della vegetazione e l’azzurro del Lario, accanto al cimitero di Carate. La si raggiunge facilmente in auto ma anche percorrendo la magnifica "Via Verde", un percorso che unisce Rovenna a Laglio, attraversando Moltrasio e, appunto, Carate. Continua.