Le 10 migliori idee per un magico fine settimana sul Lago di Como

Il secondo weekend di luglio sembra promettere beltempo e ancora molte occasioni interessanti per trascorrere un fine settimana vista lago grazie anche ai tanti festival estivi che hanno preso il via proprio in queste settimane all'insegna della grande musica. E poi ancora qualche idea per stare al fresco tra le rive del nostro magico Lario. Vi suggeriamo le spiagge più belle dove fare un tuffo nel lago di Como, balconi panoramici e molto altro ancora.

1 . Festival Como Città della Musica

70 in blues è il nuovo tour con cui la Treves Blues Band sarà protagonista sui palchi di tutta Italia per celebrare come si conviene il suo leader, Fabio Treves, che nel 2019 ha festeggiato i suoi 70 anni di una vita dedicata al Blues. L’avventura della Treves Blues Band nasce nel 1974 quando un giovane armonicista di Lambrate decide di partire con una “missione impossibile”: divulgare i valori del Blues, la sua storia e i suoi grandi interpreti. L’armonicista in questione è Fabio Treves, da qui in poi ribattezzato il “Puma di Lambrate”, che con la sua band ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia e per il mondo e ha tenuto alta la bandiera del blues italiano. I suoi concerti, venerdì 9 luglio a Villa Olmo, sono un viaggio nella storia di questa musica, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo, dal blues elettrico di Chicago a quello più moderno. Continua.

2 . Davide e i De Sfroos

2 . Dopo 25 anni i De Sfroos tornano insieme anche sui palchi d’Italia per celebrare il loro storico album pubblicato nel 1995 “Manicomi”. Un tour che darà ampio spazio alle canzoni di quel disco, ma anche a canzoni che hanno caratterizzato il percorso da solista di Davide Van De Sfroos, che il 17 settembre pubblicherà il suo nuovo atteso album. La band a Villa Olmo, sabato 10 luglio, sarà composta da quattro dei componenti della formazione originale: Davide Van De Sfroos (Davide Bernasconi), Alessandro Frode (Alessandro Giana), Didi Murahia (Arturo Bellotti) e Lorenzo Mc. Inagranda (Lorenzo Livraghi), coadiuvati da Federico Pintus (Fisarmonica) e Alex Cetti (Fiati). Appuntamento praticamente soldout. Continua.

3 . Jazz al Grumello

I concerti di Gigi Ciffarelli, atteso domenica 11 luglio a Vilal del Grumello, sono sempre imprevedibili: le idee nascono sul momento in base alle sensazioni che ricava e alle sinergie che si possono creare fra i musicisti e con il pubblico. Il repertorio resta però sempre ancorato alle atmosfere legate al suo percorso di vita e musicale, che ama esplorare e rielaborare ogni volta. Può spaziare perciò da sue composizioni alle calde tinte del blues, alternare i grandi classici del jazz a pietre miliari del pop internazionale o della tradizione italiana, in particolare quella napoletana. Nelle performance predilige attorniarsi di giovani musicisti, lasciando all’invenzione e all’interazione fra loro gran parte di ciò che accade, mentre lui dirige le situazioni guidandoli. Continua.

La quinta edizione di LacMus Festival, il grande Festival internazionale di musica a Tremezzina, sul Lago di Como, si terrà fino al 18 luglio e ha in serbo interessanti novità, sia tra le sedi dei concerti che nel programma artistico e musicale. Sarà soprattutto l’edizione delle celebrazioni perché molti sono gli anniversari che verranno ricordati nel programma di quest’anno. Il luogo migliore per questi festeggiamenti non poteva che essere la stessa Isola Comacina, che ospiterà venerdì 9 luglio alle 20.30 un Gala lirico con i giovani artisti della Queen Elisabeth Music Chapel, il baritono russo Roman Burdenko e il tenore Jonathan Tetelman, accompagnati al pianoforte da Paolo Bressan e Sophia Muñoz. In apertura l’Opening Act del cantautore Davide Van De Sfroos che ha composto un brano inedito, la ballata Insula, appositamente per le celebrazioni. Grand Hotel Tremezzo, quest’anno LacMus approderà infatti sulla riva opposta del lago per un concerto nella splendida Villa Melzi d’Eril a Bellagio. Inoltre, per la prima volta, il 10 luglio ospiterà uno straordinario concerto con orchestra nientemeno che sull’Isola Comacina (l’unica isola del Lago di Como) insieme ai due direttori artistici del Festival, il pianista Louis Lortie e il direttore d’orchestra Paolo Bressan. Villa Balbianello ospiterà invece l’11 luglio una doppia celebrazione: quella per i cento anni dalla morte del compositore francese Camille Saint-Saëns e i 100 dalla nascita del musicista argentino Astor Piazzolla.

5 . Inprossimarte

Inprossimitàrte 2021 (Musica Natura Sapori) è la somma di tutto questo: un cartellone unico ricco di concerti, abbinati a degustazioni di specialità locali oppure finalizzati a valorizzare angoli del centro storico e bellezze architettoniche di grande interesse. Il programma si apre martedì 13 luglio 2021 con la raffinata musica dei Sulutumana, che per l’occasione torneranno alle origini esibendosi in trio per ricreare un’atmosfera intima e raccolta nella suggestiva scenografia offerta dalla chiesa del SS. Redentore a Cernobbio, e proseguirà fino a venerdì 27 agosto spaziando dal jazz, al blues, allo swing fino alla canzone cantautoriale con un pizzico di innovazione: tutti generi appartenenti a quella tradizione musicale che ancor oggi parla di popoli, vissuti, consuetudini e seduzioni. Continua.

6 . Lake Como Film Festival

Il parco di Villa Erba nelle serate di venerdì 9 e sabato 10 luglio si trasforma nel palcoscenico di due performance musicali organizzate in collaborazione con il Teatro Sociale di Como, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria. All’interno del progetto “PIC, un Tesoro di territorio”, sono proposti due appuntamenti all’insegna dei grandi compositori che soggiornarono sul Lago. Venerdì 9 luglio alle ore 18.30 “LOVE IS IN THE ARIAS” con la regia di Davide Marranchelli. Un concerto con arie tratte da compositori che soggiornarono a Villa Erba e nelle zone limitrofe e interpretato dai giovani vincitori delle ultime edizioni del concorso ASLiCo per giovani cantanti lirici, da un attore e da un pianista. Sabato 10 luglio, sempre alle 18.30, è in programma un omaggio al sommo Poeta, in occasione dell’anniversario per i 700 anni dalla sua morte, con il concerto “DANTE – SYMPHONIE” di Franz Liszt che - per l’occasione - viene proposto nella versione per due pianoforti, voci recitanti e coro. Continua.