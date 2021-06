Fabio Treves a Villa Olmo; 70 anni in blues

70 in blues è il nuovo tour con cui la Treves Blues Band sarà protagonista sui palchi di tutta Italia per celebrare come si conviene il suo leader, Fabio Treves, che nel 2019 ha festeggiato i suoi 70 anni di una vita dedicata al Blues. L’avventura della Treves Blues Band nasce nel 1974 quando un giovane armonicista di Lambrate decide di partire con una “missione impossibile”: divulgare i valori del Blues, la sua storia e i suoi grandi interpreti. L’armonicista in questione è Fabio Treves, da qui in poi ribattezzato il “Puma di Lambrate”, che con la sua band ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia e per il mondo e ha tenuto alta la bandiera del blues italiano. I suoi concerti sono un viaggio nella storia di questa musica, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo, dal blues elettrico di Chicago a quello più moderno.

venerdì, 9 luglio 2021 – ore 21.30

Treves Blues Band

in 70 IN BLUES

Armonica, voce Fabio Treves

Chitarra, voce Alex “Kid” Gariazzo

Batteria Massimo Serra

Basso Gabriele “Gab D” Dellepiane

in collaborazione con Festival dei Laghi Lombardi