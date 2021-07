Inprossimàrte 2021: da Cernobbio a Madesimo, dal lago alla montagna

Cernobbio e Madesimo, due località lombarde apparentemente distanti tra loro, una sul lago e una in montagna, riscoprono di avere invece molti lati in comune, a partire dai rispettivi territori, ricchi di bellezze naturali, da sempre mete obbligatorie per turisti di ogni dove.

Panorami e paesaggi indimenticabili, romantici scorci lacustri e borghi carichi di storia e di architetture da scoprire. Basterebbero solo questi elementi per giustificare la fama costruita negli anni dai due comuni, i quali però non si accontentano e rilanciano scegliendo di fare sistema attraverso una promozione congiunta che valorizzi le ricchezze paesaggistiche e culturali di ciascuno.

Se poi consideriamo le specialità enogastronomiche dei rispettivi luoghi, che spaziano dalle specialità di pesce di lago, come il risotto al pesce persico e la polenta coi missoltini, fino alle prelibatezze d’alta quota tra formaggi, insaccati e frutti di bosco e, dulcis in fundo, completiamo il menù con concerti di musica di qualità, ecco che il tutto diventa irrinunciabile.

Inprossimitàrte 2021(Musica Natura Sapori), con la direzione artistica di Gabriele Gambardella, è la somma di tutto questo: un cartellone unico ricco di concerti, abbinati a degustazioni di specialità locali oppure finalizzati a valorizzare angoli del centro storico e bellezze architettoniche di grande interesse.

Il programma si apre martedì 13 luglio 2021 con la raffinata musica dei Sulutumana, che per l’occasione torneranno alle origini esibendosi in trio per ricreare un’atmosfera intima e raccolta nella suggestiva scenografia offerta dalla chiesa del SS. Redentore a Cernobbio, e proseguirà fino a venerdì 27 agosto spaziando dal jazz, al blues, allo swing fino alla canzone cantautoriale con un pizzico di innovazione: tutti generi appartenenti a quella tradizione musicale che ancor oggi parla di popoli, vissuti, consuetudini e seduzioni.

La rassegna, assolutamente da non perdere, offre un’occasione unica per godere di musica di qualità in contesti di straordinaria bellezza e con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale poiché gli eventi saranno valorizzati attraverso il ricorso ad arredi di design, ad allestimenti green e degustazioni a Km zero.

L’iniziativa è fortemente voluta dai sindaci dei due comuni il cui gemellaggio è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra l’Associazione Culturale “Music for green events” con il Consorzio Turistico di Madesimo, le quali si dicono molto soddisfatte del programma stilato.

Info e prenotazioni (obbligatorie):

Cernobbio: www.musicforgreen.it oppure 345 4393966 (Gabriele).

Madesimo: c/o i locali in cui si terranno i concerti.

Ogni evento si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid

Programma

SPETTACOLO D'APERTURA

13 luglio h. 21:15

Cernobbio - Piazza della Chiesa del SS. Redentore

Sulutumana (Cantautoriale)

16 luglio, h. 18:30

Madesimo c/o Bollicine

Debby.V. DJ (Dj set)

17 luglio h. 18:30

Cernobbio - Piazza Vittoria a Rovenna

Lario Brass Band con la partecipazione straordinaria del Corpo musicale di Rovenna in occasione del centenario della sua fondazione

17 luglio, h. 18:30

Madesimo c/o Bucaneve

Marco Betti Trio (Jazz)

21 luglio h. 21:15

Cernobbio – Piazza Castello

Laura Fedele e Haggy Vezzano (Blues)

23 luglio, h. 18:30

Madesimo c/o Bar Stella

Calabrò coi Colibrì (Swing)

24 luglio, h. 18:30

Madesimo c/o La Genuina

T Rooster Blues Band (Blues)

25 luglio h. 19:30 (aperitivo) – 20:30 (partenza band)

Cernobbio - Piazzetta della Filigrana - Via Cinque Giornate

Aperitivo e a seguire partenza della Genova Brass Band

30 luglio, h. 12:30

Madesimo c/o Bertacchi

Raffaele Kohler Swing Band (Swing)

31 luglio, h. 12:30

Madesimo c/o Tambò

7Grani (Pop e soul)

5 agosto h. 21:15

Cernobbio - Villa Bernasconi, L.go Campanini 2 (con apertura straordinaria del museo)

Lamar Chase Trio (Blues)

6 agosto, h 18:30

Madesimo c/o Osteria Végia

Ruben Minuto Band (Country blues)

7 agosto, h. 18:30

Madesimo c/o Capriolo + K2

Novara Brass Band

8 agosto, h. 12:30

Madesimo c/o Larici

Sabrina Oliveri Trio (Pop soul jazz)

SPETTACOLO DI FERRAGOSTO

15 agosto h. 20:30

Cernobbio - Piazza Risorgimento - Riva

Milano Brass Band

18 agosto h. 21:15

Cernobbio - Piazza Tolomeo Gallio, di fronte alla Chiesa di San Vincenzo

Mia Martini Tribute

SPETTACOLO DI CHIUSURA

27 agosto h. 21:15

Cernobbio - Largo S.J. Escrivà a Piazza S. Stefano

Silvan Zingg Piano Solo (Boogie - woogie)