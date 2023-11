Natale a Como: ecco le casette dei Balocchi in piazza Perretta

Se quest'anno Villa Erba ha deciso di non accogliere il Natale e Cernobbio ha così optato per una altre soluzioni Città dei Balocchi cucita su misura, il colpo di scena della nuova stagione ha visto rientrare quale protagonista del Natale a Como il Consorzio Como Turistica, che ha infatti deciso di partecipare (con successo) ai bandi predisposti dal Comune.

Prima piazzando il colpo vincente per allestimento delle decorazioni artistiche e per l'installazione dell'albero di Natale, poi la seconda zampata dei vecchi leoni che si sono aggiudicati anche il bando più interessante, ovvero quello per il mercatino natalizio, 25 casette nelle nuova piazza Perretta. In definitiva, cacciata dal portone di Palazzo Cernezzi, i resti della Città dei Balocchi, piano piano, stanno ritornando con il vestito del Natale a Como. Tuttavia, se nei giorni scorsi è iniziato l'allestimento della pista del ghiaccio in piazza Cavour, oggi è partito invece l'allestimento delle casette di Natale. Occorre infine ricordare che anche quest'anno la città resterà senza le famose proiezioni natalizie sui palazzi, essendo andato deserto l'apposito bando, inconvenienti della spacchettizzazione degli eventi natalizi voluta dal sindaco Rapinese