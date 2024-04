Gente che impreca davanti al Comune di Como: "Chiuso oggi che è il 26 aprile?"

Oggi, 26 aprile, il Comune di Como è chiuso. Il cartello posto sul cancello all'ingresso principale avvisa l'utenza che solo gli uffici Morti e Cimiteri sono aperti. Evidentemente c'è chi non ha gradito questa chiusura, sono i numerosi cittadini che ignari di questa "serrata" si sono presentati in municipio per sbrigare diverse pratiche. Un lettore ha contatto la redazione di QuiComo per lamentare questa inaspettata chiusura: "Davanti al Comune c'è gente che, come me, sta imprecando dopo essersi presentata qui inutilmente". Alla segnalazione il lettore ha allegato la foto del biglietto che qualche cittadino contrariato ha affisso sul cartello che avvisa della chiusura: "SIamo tantissimi cittadini venuti oggi e voi siete chiusi? Ma da quando un Comune fa il ponte?".

Il sindaco Alessandro Rapinese, però, spiega che "la chiusura del 26 aprile è stata comunicata con anticipo sia inviando un comunicato a tutti gli organi di stampa locali sia pubblicando un avviso sul sito istituzionale del Comune".