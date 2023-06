Al via la liberazione della auto da piazza Perretta

Come annunciato da tempo, e dopo la riqualificazione in giallo di piazza Roma, la giunta Rapinese è pronta a procedere con la riqualificazione di piazza Perretta a Como. Ad annunciarlo ufficialmente, dopo l'ordinanza emessa da Palazzo Cernezzi, sono ora i cartelli che intimano il divieto di sosta su tutta la piazza a partire da lunedì 19 giugno, dalle ore 7, pena la rimozione forzata dei veicoli. Nuova vita dunque, senza stalli gialli per i residenti, trasferiti come noto in piazza Roma, per una parte del centro storico che cambia volto e mostrarsi decisamente più pedonale di prima. Nei prossimi giorni vedremo meglio come sarà la nuova piazza Perretta versione Rapinese.