Non ha lasciato 1 metro di distanza dal muro: multata auto di un disabile in Ztl

Un'insolita multa. Insolita, ma non l'unica di questo tipo elevata in Ztl a Como: l'auto di un disabile sanzionata perché sostava senza lasciare un metro dal muro. Non è il primo caso di disabile multato per questo motivo, sancito nell'articolo 167 del codice della strada. Vediamo cosa dice il comma 2: "Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento".

Vediamo ora cosa dice il comma 4 appena richiamato dal comma 2: "Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e' consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza".

Dunque, è davvero corretto multare per la mancanza di 1 metro dal muro anche se l'auto è in sosta su una strada a senso unico? Se lo chiede il titolare della vettura multata il pomeriggio del 28 febbraio in via Cinque Giornate in corrispondenza del civico 68, e come lui se lo chiede un altro disabile multato per lo stesso motivo sempre nella stessa via ma al civico 30. Entrambi esponevano il regolare pass disabili che consente di sostare ovunque, anche in Ztl, purché nel rispetto del codice della strada. "Da anni vediamo macchine parcheggiare in Ztl rasenti ai muri - commentano i due disabili - ma non ci risulta che siano mai state multate per questo motivo. Questa solerzia dei vigili ci lascia a dir poco perplessi".