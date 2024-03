C'è l'ordinanza, piazza Perretta è ufficialmente pedonale. E le strisce gialle vengono cancellate

Piazza Perretta, nel cuore centro storico di Como, si appresta a vivere una nuova vita. Dopo essere stata per tanti anni occupata da parcheggi per le auto dei residenti, è ora diventata pedonale. L'obiettivo della sua pedonalizzazione era stato dichiarato da molto tempo dal sindaco Alessandro Rapinese, ma adesso è ufficiale. Infatti, è stata da poco firmata l'ordinanza che la rende pedonale a tutti gli effetti. In concomitanza con l'emanazione di questa ordinanza sono iniziati i lavori per cancellare le strisce gialle dal porfido che costituisce la pavimentazione della piazza. Si tratta di strisce che erano state tracciate con una vernice speciale difficilissima da rimuovere. E' dovuta, quindi, intervenire una ditta specializzata e dotata di apposita strumentazione.

L'ordinanza

L'ordinanza dispone che "con l’istituzione dell’area pedonale “Perretta” è vietata la circolazione (transito e sosta) di tutti i veicoli a motore, compresi i titolari del contrassegno di cui all’art. 381 d.p.r. 495/92, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, di ogni giorno e disposta contestualmente la rimozione forzata in caso di inottemperanza. Fanno eccezione, per le sole esigenze d’accesso di pubblico interesse, esemplificativamente individuate in servizi di emergenza, raccolta pubblica dei rifiuti, mezzi per la pulizia meccanizzata delle aree e infine, per esigenze contingenti limitate e non continuative, previa specifica autorizzazione in termini di stretta necessità quali, ad esempio per la realizzazione di manifestazioni, mercatini a tema ed altre iniziative analoghe. 4. È in ogni caso vietato l'accesso a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 t o una lunghezza superiore a 7,00 m, salvo apposita autorizzazione rilasciata dal Settore OO.PP. - Servizio Strade e/o la presentazione di idonea polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni provocati alla pavimentazione lapidea. 5. I veicoli a qualsiasi titolo autorizzati ad accedere all’area pedonale dovranno circolare ad una velocità massima di 10 km/h".