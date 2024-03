Nel centro storico di Como apre un nuovo ramen bar con la ricetta autentica del Giappone

Un tocco di oriente nel cuore pulsante di Como. Continuano in vista della stagione primaverile e estiva, le nuove aperture nel centro storico di Como. Prossimamente (la data resta ancora un mistero) in via Juvara, dove prima c'era il ristorante Cicchetto del Centro arriva il vero ramen Giapponese. Si tratta di Toku Ramen e la specialità, come facilmente intuibile sono i ramen. Come si vede dalla pagina Instagram che presenta il nuovo ristorante, i ragazzi che lo gestiranno hanno fatto un lungo viaggio in Giappone dove hanno imparato questa raffinata arte culinaria con le sue autentiche ricette.

Una zuppa densa e cremosa, insaporita con salsa di soia o miso. Dentro carne di maiale, tagliatelle tirate a mano, alga nori, cipollotto e kamaboko, un composto a base di surimi e pesce azzurro, frullati e colorati. Questo piatto, pensate, è di origine cinese, ma è stato introdotto con grande successo in Giappone, diventandone il piatto simbolo. Praticamente ogni località del Sol Levante ha la propria variante di ramen, dal ramen di tonkotsu (brodo di osso di maiale) del Kyūshū al ramen di miso dell'Hokkaidō.