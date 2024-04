Confcommercio, a Como e provincia uffici sempre aperti

Per venire incontro alle necessità delle imprese Confcommercio Como ha ampliato l’orario degli uffici anche nella pausa pranzo. Tutti gli uffici, comprese le sedi di delegazione dell’Associazione, seguiranno il seguente orario a partire da giovedì 2 maggio:

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 8.30 ALLE 17.00 ORARIO CONTINUATO. GLI UFFICI SARANNO SEMPRE APERTI.

“Si tratta di una novità importante - ha affermato il Direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti - che va incontro alle esigenze degli Associati i quali potranno accedere senza interruzione, sia fisicamente sia per telefono, ai servizi dell’Associazione utilizzando quindi anche l’orario della pausa di pranzo, più comodo per molte attività”.

Confcommercio Como propone moltissimi servizi anche online su piattaforme dedicate ma frequentare gli uffici porta sicuramente a conoscere al meglio tutti i vantaggi messi in campo dall’Associazione. Dalla consulenza sindacale a quella fiscale, corsi di formazione, sportello digitale, bandi, energia, ritiro dei documenti e cartellonistica, iscrizione, seminari e riunioni di categoria sono solo alcune delle opportunità che potranno essere sfruttate anche nella pausa pranzo! Sul sito www.confcommerciocomo.it è possibile consultare tutti i servizi proposti dall’Associazione di Categoria e dalla sua Società di Servizi.

“Gli Associati ci hanno chiesto di aprire le porte dell’Associazione anche nella pausa pranzo – conclude il direttore Monetti – così ci siamo organizzati internamente per poter fornire questo nuovo e ulteriore servizio. La nostra squadra sarà disponibile con questo nuovo orario e spero che gli Associati sfruttino al massimo questa opportunità per tutte le necessità di cui avranno bisogno”.

Le sedi di Confcommercio Como sul territorio: COMO via Ballarini 12 - BULGAROGRASSO via R. Guffanti 2 - CANTU’ Viale Madonna 11- ERBA Piazza Padania 12 - MARIANO COMENSE C.so Brianza 12/c - MENAGGIO Via Lusardi 55.

È possibile prenotare il proprio appuntamento chiamando lo 0312441 o scrivendo a info@confcommerciocomo.it.