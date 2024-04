La nuova piazza del centro storico di Como dove si farà festa in estate

Dopo averla liberata dalle auto e ripavimentata, gli intenti del Comune per l'estate in piazza Perretta sono stati messi nero su bianco con una delibera. Il provvedimento del Consiglio comunale, al netto delle premesse, recita dunque così:

1. Promuovere la realizzazione di un calendario di eventi di intrattenimento musicale e di ballo in piazza Perretta, nel periodo compreso fra fine giugno e metà agosto 2024, con i contenuti e secondo le modalità specificate nelle linee di indirizzo riportate in premessa;

2. di dare atto che il Direttore del Settore 7 Cultura - Musei - Biblioteca - Turismo - Sport provvederà all’adozione dei provvedimenti conseguenti, in aderenza alle predette linee di indirizzo;

3. di dichiarare, con separata votazione assunta ad unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 4 267/2000, per avviare tempestivamente i procedimenti necessari all’ esecuzione del presente provvedimento come richiamati in premessa.

In buona sostanza dalla fine del mese di giugno a metà agosto verrà dato incarico a un professionista del settore do organizzare una programmazione d serate con esibizioni di scuole di ballo della città e del territorio con, a seguire, intrattenimento danzante con il coinvolgimento del pubblico e serate con spettacoli musicali di band, artisti solisti e cabaret concerto.