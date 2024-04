Striscia la Notizia torna sul lago di Como e racconta l'emozione della pesca di Simone

Le acque del Lago di Como, difficili da decifrare. Lo sa bene Simone, il pescatore che ha accompagnato Striscia la Notizia alla scoperta delle risorse ittiche del lago. Un servizio, quello di Davide Rampello, andato in onda il 26 aprile, che racconta anche paesi, paesaggi: un viaggio sul lago di Como, tra antiche ville e chiese che si riflettono nell'acqua e la baia dell'Isola Comacina, fino ad arrivare alla barca di Simone. Qui il video integrale.

Tra lavarelli, persici, agoni la sua famiglia da quattro generazioni sente tra le dita l'emozione della pesca: quando la rete vibra, parla, raccontando in superficie cosa accade in profondità. E i sapori del pesce fresco sono esaltati dallo chef Paolo Lopriore. il segreto è la marinatura del pesce freschissimo. Artigiani coma Simone e Paolo sono artigiani viventi, spiega: "Andate a Ossuccio sul Lago di Como, ma non come turisti ma come ospiti".