Perché ieri le pattuglie dell'esercito erano in centro a Como

Molti di voi ieri, sabato 27 aprile, avranno visto i militari dell'esercito in centro Como e in molte alte strade della città. La loro massiccia presenza, insieme agli agenti della polizia di Stato era dovuta a dei controlli nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure". Solo a Como e nell'arco di 24 ore sono state controllate oltre 200 persone. In periodi di grande flusso di gente in città questi controlli e le pattuglie dell’Esercito Italiano presente in centro città possono aiutare a combattere la criminalità e ad aumentare la sicurezza.