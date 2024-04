Il parco giochi di Como dove i bambini non possono giocare

Parco giochi di Como, uno dei pochi rimasti, dove però i bambini non possono giocare. Questo perché spesso occupato da ragazzi e adolescenti che non si limitano a sedersi nei dintorni su muretti o panchine ma si mettono proprio a utilizzare i giochi creati e messi a disposizione per i bimbi certamente più piccoli. Da qui l'amarezza e la segnalazione di una mamma che ci scrive: "L’unico parco giochi di Como, usato da ragazzi che fumano, sputano e rendono difficile per i bambini piccoli usare l’unico spazio della città a loro dedicato. Che peccato".