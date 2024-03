Como, un altro disabile multato in Ztl perché non ha lasciato 1 metro di distanza dal muro

Non si ha memoria che in epoca pre-Rapinese le auto in sosta in Ztl siano mai state multate per non avere lasciato 1 metro di distanza dal muro. Tanto meno le auto dei disabili. Ma da quando è arrivata l'amministrazione del sindaco Alessandro Rapinese la polizia locale sembra molto più attenta all'ordine e al rispetto del codice della strada in città murata. A norma dell'articolo 157 del codice della strada un'auto in assenza di marciapiede deve lasciare almeno 1 metro di distanza dal muro per lasciare spazio al passaggio dei pedoni (non è ben chiaro se tale regola valga anche in caso di strada a senso unico). La questione, però, è che tale "intransigenza" dei vigili sembra avere come obiettivo le auto dei disabili. Nella mattinata del 5 marzo 2024 è stata segnalata a QuiComo l'ultima di una serie (sempre più lunga) di multe elevate a macchine che espongono il pass disabili. Anche questa sostava in via Cinque Giornate senza lasciare un metro di spazio dal muro.

Sono diverse le perplessità che tali contravvenzioni sollevano in chi le subisce (e non solo). Per esempio, ci si chiede se tale regola valga anche nella Ztl di Como, dove per definizione i pedoni possono camminare in qualunque punto della strada, dove i pedoni hanno la precedenza rispetto alle auto e dove i veicoli devono viaggiare a passo d'uomo. E ancora, sebbene tra le auto multate e il muro non ci fosse la distanza di un metro, e altresì vero che c'era abbastanza spazio sull'altro lato per far passare auto e pedoni (anche eventuali carrozzine).

Insomma, i dubbi sull'intransigenza dei vigili in questi casi specifici non mancano e alcune delle persone multate hanno già preannunciato a QuiComo che faranno ricorso per vedere annullata la multa.