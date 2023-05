Como: Piazza Roma si ritinge di giallo ed è quasi pronta per le auto dei residenti

Come promesso a suo tempo dal sindaco Alessandro Rapinese, i lavori da parte del Comune di Como per la realizzazione dei nuovi parcheggi per i residenti in piazza Roma, iniziati lo scorso marzo, si sono conclusi e a giorni sono attese le auto che potranno parcheggiare negli stalli gialli appena realizzati. Sloggiati i grandi pullman turistici, si torna quindi all'antico. Naturalmente l'accesso alla piazza sarà concesso solo ai residenti della zona e a chi sarà autorizzato a parcheggiare nei nuovi parcheggi oggetto dei lavori appena terminati, ovvero chi ne aveva già diritto in piazza Perretta. Questa non piazza, eterna irrisolta, torna quindi a essere soprattutto un parcheggio.