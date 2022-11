Via i posti gialli da piazza Perretta? C'è chi chiede il rimborso dell'abbonamento residenti. Il sindaco risponde "picche"

Dopo avere partecipato al bando per i posti auto per residenti in zona 2 - e avere pagato 407 euro - gli assegnatari hanno scoperto che i comodi posteggi gialli di piazza Perretta saranno eliminati, verosimilmente per dare seguito a una riqualificazione della piazza e fare spazio, in parte, a campi da paddle. Ecco allora che qualche residente ha pensato di chiedere un rimborso del costo sostenuto per ottenere il pass assegnato da Como Servizi Urbani (Csu). Non essendo, però, una decisione dipendente dalla propria volontà, Csu si è vista costretta a respingere tale richiesta. Infatti, a cambiare le carte in tavola dopo l'assegnazione dei permessi per i posti gialli è stata, o meglio, sarà l'amministrazione comunale con una decisione unilaterale, sebbene già annunciata in campagna elettorale dal sindaco Alessandro Rapinese.

Sta di fatto, dunque, che chi ha partecipato al bando di Csu e ha pagato per l'erogazione di un preciso servizio (cioè la possibilità di mettere l'auto anche in piazza Perretta) vedrà modificato tale servizio, a dispetto di quanto contenuto nello stesso bando. E' legittimo chiedere, dunque, il rimborso totale o parziale della somma pagata per il permesso annuale per residenti in zona 2 (oltre a piazza Perretta rientrano in questa zona piazza Roma, via Albertolli e il parcheggio vicino a piazza Verdi)? Evidentemente per il sindaco Rapinese la richiesta non merita di essere presa in considerazione. Una residente si è rivolta direttamente a lui ma per tutta risposta si è sentita dire che il problema di fatto non esiste, poiché ci sono a pochi metri di distanza i posti di piazza Roma e e quelli adiacenti a piazza Volta. La domanda della signora che abita in centro storico, dunque, è la seguente: "E' giusto negare il rimborso di un servizio che viene erogato solo parzialmente rispetto agli accordi?".

Già si parla di una petizione per raccogliere le firme da parte di residenti del centro storico per chiedere di fermare il progetto che sopprime i posti auto.